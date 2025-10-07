Trump'ın çağrısı soykırımcı İsrail'i durdurmadı! 72 saatte 106 kişi katledildi

Gazze'deki hükümetin medya ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in, ABD Başkanı Donald Trump tarafından yapılan "saldırıları durdurun" çağrılarını ve Hamas'ın Gazze planına verdiği olumlu yanıtı görmezden gelerek acımasız saldırılarını sürdürdüğü ifade edildi.

Açıklamada, 4-6 Ekim'de sivillerin ve yerinden edilmiş kişilerin yoğun olarak yaşadığı bölgelere 143 saldırı düzenlendiği, bu saldırılarda 65'i Gazze kentinde olmak üzere 106 Filistinlinin öldüğü aktarıldı.

Bu saldırıların, İsrail'in uluslararası sükunet çağrılarını görmezden geldiğini ve Gazze'de sivillerin sistematik olarak öldürülmesinde ısrarcı olduğunu gösterdiğine işaret edilen açıklamada, ABD yönetimi ve uluslararası topluma, saldırıları durdurma ve Gazze'de ateşkesi tesis etmek için ciddi, etkili ve acil adımlar atma çağrısı yapıldı.

Trump, 29 Eylül'de İsrailli esirlerin serbest bırakılması ve Gazze'de ateşkesi içeren 20 maddelik bir plan açıklamıştı.

Hamas, 3 Ekim'de, Trump'ın Gazze planındaki esir değişimini kabul ettiğini ve diğer bazı maddelerin müzakere edilmesi gerektiğini belirtmişti.

Trump da 4 Ekim'de Gazze'de ateşkes planına ilişkin sosyal medya hesabından yayınladığı video mesajda, Hamas'ın kalıcı barışı istediğine inandığını ve İsrail'in esirlerin çıkarılması için Gazze'yi bombalamayı derhal durdurması gerektiğini vurgulamıştı.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

04:59 İsrail'in, Batı Şeria'dan Filistinli gazeteci Ala Rimavi'yi 2 yıl süren idari tutukluluğun ardından serbest bıraktığı belirtildi.

04:26 İsrail'in, bombardımanların durdurulması çağrılarına rağmen 3 gündür Gazze'deki soykırımı sürdürdüğü ve son 72 saatte düzenlediği saldırılarda 106 Filistinlinin öldüğü belirtildi.

03:59 İsrail'in Küresel Sumud Filosu'nda yasa dışı alıkoyduğu ve bugün serbest bıraktığı İtalyan aktivistlerden son gruptaki 7 kişi, Roma'nın Fiumicino Havalimanı'na dün gece saatlerinde ulaştı.

01:01 Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye yönelik saldırıları sonrası yaşananları "akılalmaz ölçekte bir insani felaket" olarak nitelendirerek, bölgede çatışmalara son verilmesi çağrısı yaptı.

01:00 Hamas ve İsrail heyetleri arasında esir takasına yönelik detayları görüşmek amacıyla Mısır'da yapılan dolaylı müzakerelerde İsrail'i kritik bir 48 saatin beklediği iddia edildi.

00:30 ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin diğer ülkelerle birlikte Gazze'de ateşkes süreci için önemli çabalar gösterdiğini vurgulayarak, "Bir anlaşmaya varacağımızı düşünüyorum, evet, eminim bu anlaşmayı yapacağız." dedi.

00:05 Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin aileleri ve aktivistler, Batı Kudüs'te Başbakan Binyamin Netanyahu'nun evi önünde, esir takası ve ateşkes anlaşmasının bir an önce tamamlanması talebiyle gösteri yaptı.

00:02 Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) Başkanı Mirjana Spoljaric Egger, Gazze'de kalıcı bir ateşkesin hayatları kurtarmak, ölüm ve yıkım döngüsünü kırmak için kritik önem taşıdığını bildirdi.