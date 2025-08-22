İSTANBUL 34°C / 24°C
22 Ağustos 2025 Cuma
Dünya

Trump'ın çekilme ihtimali... Ukrayna-Rusya savaşı itirafı: Şu ana dek en zoru

ABD Başkanı Donald Trump, Washington'da bir müze ziyareti sırasında Rusya-Ukrayna barış sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Trump, Ukrayna-Rusya savaşının şu ana dek gördüğü en zor savaş olduğunu belirtti. Öte yandan Trump'ın açıklamaları bir sonraki olası liderler zirvesinden çekilme ihtimalini akıllara getirdi.

22 Ağustos 2025 Cuma 18:23
Trump'ın çekilme ihtimali... Ukrayna-Rusya savaşı itirafı: Şu ana dek en zoru
ABD Başkanı Trump, başkent Washington'da bulunan bir müzeyi ziyaretinde Rusya-Ukrayna sürecine ilişkin bir açıklama yaptı.

Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin bir araya geleceği bir toplantının yapılmasını halen sabırsızlıkla beklediğini belirterek, şöyle konuştu:

"Putin ile Zelenski'nin birlikte çalışıp çalışamayacağını göreceğiz. Bu ilişki biraz da yağ ve sirke gibi bir şey. Malum nedenlerden dolayı pek iyi anlaşamıyorlar ama göreceğiz. (Liderler zirvesinde) Benim orada olmamdan ziyade ben onların bir toplantı yapıp nasıl bir yol bulabileceklerini görmek isterim."

Şu ana dek 6 savaşı durdurduğunu savunan Trump, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın şu ana dek uğraştığı en zor savaş olduğunu ancak bunu da sona erdirmeyi çok istediğini dile getirdi.

Putin'e "Soğuk Savaş" göndermesi

