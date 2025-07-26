Trump'ın çelişkili açıklamalarına tepki! Hamas: Müzakere dosyalarında ilerleme kaydedildiği bir dönemde geliyor

Hamas yetkilisi Tahir el-Nunu ve Hamas Siyasi Büro üyesi İzzat el-Rişk, ABD Başkanı Donald Trump'ın dün yaptığı "Hamas, gerçekten bir anlaşma yapmak istemedi" açıklamasına ilişkin konuştu. Fransız medyasına konuşan el-Nunu, "Trump'ın açıklamaları ayrı ayrı çok şaşırtıcı, zira bunlar bazı müzakere dosyalarında ilerleme kaydedildiği bir dönemde geliyor. Şu ana kadar dolaylı ateşkes müzakerelerinde tartışılan dosyalarla ilgili herhangi bir sorun olduğuna dair bilgilendirilmedik" dedi. Hamas'ın en üst düzey siyasi yetkililerine yakın olan el-Nunu, İsrail ve ABD'nin Doha'daki müzakerelerden arabulucuları ve müzakerecileri çekmesine "şaşırdığını" söyledi.

Tahir el-Nunu, ABD'nin arabulucu rolünde daha tarafsız olması çağrısında bulunarak, "Anlaşmaları engelleyen Netanyahu lehine olan ABD yanlılığının sona ermesini talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"ABD, NETANYAHU HÜKÜMETİNİ KASTEN GÖRMEZDEN GELİYOR"

Hamas Siyasi Büro üyesi İzzat el-Rişk ise yaptığı açıklamada, müzakerelerde "esneklik" gösterdiklerini savundu. El-Rişk, "ABD açıklamaları, tüm anlaşmaların önündeki asıl engelleyici olan Netanyahu hükümetini kasten görmezden geliyor. Bu hükümet sürekli engeller çıkarıyor, aldatıyor ve taahhütlerden kaçıyor" diye konuştu.