İSTANBUL 8°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Mart 2025 Çarşamba / 20 Ramazan 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,8257
  • EURO
    40,3252
  • ALTIN
    3601.94
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Trump'ın cinsiyet değiştiren bireylerin orduya katılmasını yasaklayan kararnamesine engel
Dünya

Trump'ın cinsiyet değiştiren bireylerin orduya katılmasını yasaklayan kararnamesine engel

ABD'de federal yargıç, Başkan Donald Trump'ın cinsiyet değiştiren bireylerin orduya katılmasını engelleyen kararnamesini geçici olarak durdurdu.

AA19 Mart 2025 Çarşamba 07:37 - Güncelleme:
Trump'ın cinsiyet değiştiren bireylerin orduya katılmasını yasaklayan kararnamesine engel
ABONE OL

ABD Bölge Yargıcı Ana Reyes, cinsiyet değiştirmiş asker ve orduya katılmak isteyen kişilerin Trump yönetimine karşı açtığı davada kararını açıkladı.

Cinsiyet değiştirmiş 6 asker ve orduya katılmak isteyen 2 cinsiyet değiştiren kişiyi temsil eden avukatların ihtiyati tedbir talebini kabul eden Reyes, bu kararın kamuoyunda hararetli tartışmalara yol açacağını ifade etti.

Reyes, orduda hizmet çağrısına cevap veren herkesin saygıyı hak ettiği görüşünü paylaşarak Trump yönetiminin temyize başvurmasına zaman tanımak amacıyla kararın 21 Mart'ta yürürlüğe gireceğini duyurdu.

Trump, 28 Ocak'ta, eski Başkan Joe Biden yönetiminin bu konudaki politikasını tersine çevirerek, cinsiyet değiştirenlerin orduya katılmasını engelleyen başkanlık kararnamesine imza atmıştı.

Böylece Trump, ABD hükümetinin resmi politikasını "erkek ve kadın olarak sadece iki cinsiyet vardır" şeklinde revize ettikten sonra orduda da benzer bir adım atmıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.