Trump’ın damadı Kushner ile Veliaht Prens Muhammed bin Selman arasındaki dostluk en zorlu sınavında

Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın, Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’na girdikten sonra kaybolması ve kraliyet mahkemesinin emriyle öldürüldüğüne dair ortalıkta dolaşan iddialar, ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve kıdemli danışmanı Jared Kushner’ın, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman’ın üzerine oynadığı büyük bahsi riske atabilir.

New York Times gazetesinde bugün çıkan bir yazıya göre, Suudi Arabistan'ı Ortadoğu politikasının dayanağı yapan Trump için, Türkiye'de Suudi bir gazetecinin olası cinayeti, baş gösteren bir diplomatik kriz iken Jared Kushner için ise bu kişisel bir hesaplaşma.

Jared Kushner ile Muhammed bin Selman arasındaki yakın ilişkiler, 2017'nin Mart ayında İbn Selman'ın Beyaz Saray’a yaptığı ziyaret ile başladı.

Kushner, Trump'ı başkan olarak yapacağı ilk yurtdışı ziyaretinin Riyad’a olması için ikna etti ve bunun karşılığında, radikal militanları izleyecek yeni bir merkezin kurulması da dahil olmak üzere, Suudi Arabistan’dan terörle mücadele çabalarını arttırması için taahhütler aldı.

Kushner, İbn Selman'ı Arap dünyasındaki önemli bir müttefik ve Beyaz Saray'ın Suudi Arabistan’daki ana muhatabı yapmak için Trump yönetimi içindeki herkesten daha fazla çabaladı. Babası Kral Selman’ın varisi olmak için girdiği yarışta İbn Selman’ı destekleyen Kushner, ABD ile Suudi Arabistan arasında imzalanan 110 milyar dolarlık silah anlaşmasının imzalanmasını da teşvik etti. Ve gelecekteki Suudi kralının, kendisinin ön ayak olduğu İsrail-Filistin barış planına damga koyacağını umdu.

Mart ayında Intercept’in yaptığı habere göre Kushner ve İbn Selman arasında, WhatsApp üzerinden doğrudan iletişim kuracak kadar yakın bir ilişki var. David Ignatius’un Washington Post’daki yazısına göre ise 2017 yılının Ekim ayında, başkent Riyad'a dönemin Dışişleri Bakanı Tillerson’dan habersiz şekilde gizli bir ziyarette bulunan Kushner, İbn Selman ile gece saat 4’e kadar toplantı yapıp, bölgeye dair strateji planladı.

Kayıp Suudi gazeteci Jared Kushner- Muhammed bin Selman dostluğunu tehdit ediyor

Washington Post’un ABD istihbarat kaynaklarına dayanarak yaptığı habere göre, Cemal Kaşıkçı’nın ABD’de yaşadığı Virginia'dan tuzağa çekilerek Suudi Arabistan’a getirilmesi ve Suudi Arabistan’da gözaltına alınması emrini bizzat Muhammed bin Selman verdi. ABD medyasına konuşan yetkililier, Cemal Kaşıkçı’nın kaybolmasıyla sonuçlanan herhangi bir olayın veliaht prensin onayı olmadan gerçekleştirilebileceğine ihtimal dahi vermiyor. Kaşıkçı'dan 9 gündür hala haber alınamaması ve öldürüldüğü ile ilgili ortaya çıkan iddialar ABD kamuoyunda, Suudi Arabistan'a karşı giderek büyüyen bir öfkeye sebep olurken, hem Donald Trump'tan hem de senatörlerden sertliği giderek artan açıklamalar gelmeye başladı. Dün ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi, Trump'ın, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın akıbeti hakkında "Küresel Magnitsky İnsan Hakları Sorumluluk Yasası" kapsamında soruşturma açması talebinde bulundu. Yasa, Kaşıkçı'nın kaybolmasında dahli oldukları ispatlandığı takdirde Suudi Arabistan yönetiminden üst düzey yetkililere ve veliaht prense yaptırım uygulanmasının önünü açıyor.

Bütün bu gelişmelerin ABD ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkileri derinden sarsması beklenirken, Kushner ve İbn Selman arasındaki dostluk en zorlu testine girmiş gibi gözüküyor.