Trump’ın damadından ‘yüzyılın’ tehdidi

FİLİSTİN’E dayatılan sözde barış ‘Yüzyılın Anlaşması’nın mimarı olan ABD Başkanı Donald Trump’ın başdanışmanı Jared Kushner, ihanet planını kabul etmeyen Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve Filistinlileri üstü kapalı bir biçimde tehdit etti. Axios haber sitesine mülakat veren Kushner, Filistin tarafının Bahreyn’de 25-26 Haziran’da düzenlenen Yüzyılın ihanetinin ekonomik ayağının görüşüldüğü çalıştaya katılmamasını ‘stratejik bir hata’ olarak nitelendirdi. Filistinlilerin bu süreçten zararlı çıkacağını savunan Kushner, “Filistin yönetimi için kapı her zaman açık. Trump, Filistin Başkanı Abbas’ı seviyor. Eğer çılgınca şeyler söylemeyi bırakıp masaya otururlarsa ona bunu deneme fırsatı vermek istiyoruz” diye konuştu.