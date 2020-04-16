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Dünya

Trump'ın danışmanı: Bu Kovid-1 değil, Kovid-19; 18 koronavirüs daha var

ABD Başkanı Trump'ın danışmanı Kellyanne Conway, katıldığı bir televizyon programında Kovid-19'un dışında '18 koronavirüsün daha olduğunu' öne sürdü. Conway'in sözleri, sosyal medyada alay konusu oldu.

Tru16 Nisan 2020 Perşembe 15:47 - Güncelleme: 16 Nisan 2020 Perşembe 15:47
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ABD Başkanı Donald Trump'ın danışmanı Kellyanne Conway, Fox News'te katıldığı bir canlı yayın programında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisinin merkez üssü olan ABD'deki duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sputnik'in haberine göre, Conway, 'Kovid-19'dan önce '18 koronavirüsün daha olduğunu' öne sürerek, "Bu Kovid-1 değil, Kovid-19" dedi.

Danışman, açıklamalarında Dünya Sağlık Örgütü'nü (DSÖ) de hedef alarak, kurumun dünyayı salgın konusunda uyarmada kötü iş çıkardığını iddia etti.

Yeni tip koronavirüse keşfedilen 19'uncu virüs olması sebebiyle değil, 2019 yılının sonlarında keşfedilmesi sebebiyle 'Kovid-19' ismi verilmişti.

Bunun yanı sıra Conway'in Fox News'teki canlı yayından önce Beyaz Saray'da gazetecilere yaptığı açıklamada da DSÖ'yü hedef almıştı.

Conway, "DSÖ, Mart 2020'de pandemi ilan etmesine rağmen virüs 2019'da ortaya çıktı. Dolayısıyla bir süredir biliyorlardı ancak işi ağırdan almışlar gibi görünüyor" ifadelerini kullanmıştı.

Diğer yandan Conway'in son açıklamaları sosyal medyada alay konusu oldu.

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