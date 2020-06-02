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Dünya

Trump'ın elinde İncil ile kiliseye yürümesi için dikkat çeken yorum: Gösteriş ve gereksiz meydan okuma

ABD Başkanı Donald Trump şiddeti giderek artan protestolara karşı garip bir eyleme imza atarak elinde İncil ile St. Johns Kilisesi'nin önünde gazetecilere poz verdi. CNN'de yer alan değerlendirmeye göre Trump'ın bu hareketi medyaya çıkan 'Sığınağa saklandı' haberlerine karşı bir cevaptı. CNN'de Stephen Collinson kaleme aldığı analizde Trump'ın bu hamlesini 'Gösteriş ve gereksiz meydan okuma' olarak yorumladı.

02 Haziran 2020 Salı 14:29 - Güncelleme: 02 Haziran 2020 Salı 14:30
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ABD Başkanı Donald Trump, protestolarda kundaklanmaya çalışılan St. Johns Kilisesi'ne elinde tuttuğu İncil ile yürüdü. Trump burada yaptığı konuşmada "Biz dünyadaki en harika ülkeyiz ve bu ülkeyi her zaman güvende tutacağız" dedi.

CNN'de Stephen Collinson tarafından kaleme alınan analize göre Trump'ın kilise yürüyüşü aynı zamanda, medyaya çıkan "Sığınağa saklandı" haberlerine karşı bir cevaptı.

Collinson'a göre Trump'ın bu hareketi hem koronavirüs başarısızılığını, hem de protestocuları yatıştırmak yerine daha da öfkelendiren talihsiz açıklamalarını gölgelemek içindi. Collinson Trump'ın çaresiz göründüğü ve ulusun kontrolden çıktığı anda güç göstermeye çalıştığını ifade ederek bunun "gülünç bir kendini aldatma eylemi" olduğunu yazdı.

NE OLMUŞTU?

46 yaşındaki George Floyd, önceki akşam, dolandırıcılık şüphesiyle Minneapolis’te polisler tarafından gözaltına alınırken, bir polisin uzun süre ensesine diziyle basması nedeniyle dakikalarca "Nefes alamıyorum" diye yalvarmıştı.

Floyd'un, olay yerine gelen acil sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtilirken, yoldan geçen vatandaşların cep telefonlarıyla kaydettiği görüntüler sosyal medyada paylaşılmıştı.

Trump'ın göstericileri "Yağmacı ve anarşistler" olarak nitelemesi tepki toplarken askeri müdahale tehdidi de öfkeye neden olmuştu.

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