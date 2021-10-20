Trump'ın eski danışmanının ''Kongreyi tahkir'' ile suçlanması tavsiye edildi

AA 20 Ekim 2021 Çarşamba 07:21 - Güncelleme: 20 Ekim 2021 Çarşamba 07:21

Devam eden 6 Ocak Kongre baskını soruşturmasında özel komite, 9'a karşı sıfır oy ile Trump'ın eski baş stratejisti Bannon'ın suçlanması gerektiği sonucuna vardı.

Demokratların kontrolündeki Temsilciler Meclisinde kurulan özel komite, kendisine gönderilen hiçbir davete cevap vermeyen ve talep edilen belgeleri Kongreye sunmayan Bannon'ın, Adalet Bakanlığı tarafından "Kongreyi tahkir" suçlaması ile yargılanması gerektiği yönünde tavsiye kararı aldı.

Komite Başkanı Demokrat Bennie Thomson, oylamadan sonra yaptığı açıklamada, Bannon'ın Kongreden yapılan tüm çağrılara kulak tıkamasını "utanç verici" olarak nitelendirerek, bu durumun 6 Ocak soruşturmasını engellemeye yönelik açık bir duruş olduğunu savundu.

Adalet Bakanlığının konuyla ilgili nasıl bir yaklaşım içinde olacağı ise henüz net olarak bilinmiyor.

ABD kanunlarına göre Kongreyi tahkir suçunu işleyen kişilerin 1 ila 12 ay hapis cezası alabildiği, ancak bu karmaşık ve zorlu sürecin nadiren cezayla sonuçlandığı belirtiliyor. Bunun için Bannon'ın soruşturmada ifade vermeyerek Kongreyi tahkir ettiğine dair raporunun komiteden çıkmasından sonra Temsilciler Meclisince onaylanması, ardından Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi tarafından Columbia Bölgesi Savcılığına sunulması gerektiği bildirildi.

Söz konusu komite geçen ay aralarında Bannon'ın da olduğu, Trump'a yakın çok sayıda isme Kongrede ifade verme ve ellerindeki belgeleri sunma yönünde çağrıda bulunmuştu.

Eski Başkan Trump ise özel komiteyi dava etmiş, komitenin Demokratların Cumhuriyetçilere karşı bir hilesi olduğunu iddia etmişti.

- NELER OLMUŞTU?

Kongre baskını özel komitesi; eylül ayı sonunda, Trump yönetiminde görevli eski Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü Mark Meadows, iletişimden sorumlu eski Özel Kalem Müdür Yardımcısı Daniel Scavino, eski Savunma Bakanlığı yetkilisi Kashyap Patel ve Trump'ın eski danışmanı Stephen Bannon'dan, 14 ve 15 Ekim'de Kongre baskını ve darbe girişimi iddiaları ile ilgili ifade vermelerinin talep edildiğini duyurmuştu.

Bunun üzerine Trump'ın avukatlarının dört eski çalışana bir mektup yazarak Trump ile iletişimlerinin ve ilgili belgelerin yürütme ayrıcalıkları nedeniyle kamuya açıklanmaması gerektiğini bildirdikleri iddia edilmişti.

Bannon'ın avukatı, komiteye yazdığı mektupta, komitenin yürütme ayrıcalıkları konusunda Trump ile uzlaşmaya varmadan veya konuyla ilgili bir mahkeme kararı olmadan müvekkilinin ifade vermeyeceğini belirtmişti.