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Dünya

Trump’ın Florida’daki evine zorla girmeye çalışan 2 kişi gözaltına alındı

ABD Başkanı Donald Trump’ın Mar-a-Lago’da bulunan malikanesine ciple girmeye çalışan 2 kişi gözaltına alındı.

IHA01.02.2020  08:37 - Güncelleme: 01.02.2020  08:37

ABD’nin Florida eyaletinde 2 kişi, ABD Başkanı Donald Trump’ın Mar-a-Lago’daki mülküne girmeye çalıştı. Mülkün güvenliği ile sorumlu memurlarla, aracın içindeki kişiler arasında çatışma çıkarken, kaçmaya çalışan 2 kişinin daha sonra yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi.

Yaşanan olayın, Trump’ın malikanesine gelmesinden birkaç saat önce meydana geldiği bildirildi. Cipin uyarıları dinlemeyerek iki kontrol noktasını yüksek hızla aşmayı başardığı belirtildi. Memurlar ateş etmeye başladıktan sonra ise kaçmaya başlayan ikili, devriye arabası ve Palm Beach Şerif Bürosu’ndan bir helikopterin peşlerine düşmesinin ardından yakalandı.

Gündüz saatlerinde Başkan Trump’ın hafta sonunu eşi Melania Trump ile birlikte geçirmek için Florida’ya gideceği açıklanmıştı. Bu taciz, Mar-a-Lago’da Trump’ın mülküne yapılan ilk taciz değil. Geçtiğimiz aralık ayında, Palm Beach Polisi, Çinli bir kadını Başkan Trump’ın ikametgâhına zorla girmeye çalıştığı için gözaltına almıştı.

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