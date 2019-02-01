Trump’ın güvenli bölge planı basına sızdırıldı

Amerikan Wall Street Journal gazetesi ABD’nin Suriye’den çekilmesinin ardından kurulacağı belirtilen tampon bölgenin detaylarını yazdı. Gazetenin üst düzey yetkililere dayandırdığı haberine göre Pentagon, tampon bölgeye askerlerini yerleştirmesi için Fransa, İngiltere ve Avustralya’ya teklif götürdü. Gazetenin konuştuğu Avrupalı bir yetkili girişimi doğrularken, teklifin içerisinde askeri yardımın da yer aldığını kaydetti.

MÜLTECİ TEHDİDİ

YPG’nin plandan memnun olduğunu vurgulanırken, ABD’nin Batı’yı “Tampon bölge kurulmazsa 3,5 milyon sığınmacı Avrupa’ya kaçar” şeklinde tehdit etiği dile getirildi. Haberde, Türkiye’nin plana karşı çıktığına dikkat çekildi.