Trump’ın güvenli bölge planı basına sızdırıldı
Türkiye’nin terör örgütü YPG/PKK’yı Fırat’ın doğusundan temizleme kararlılığı karşısında güvenli bölge planın yeniden gündeme getiren ABD’nin teröristleri kollayan senaryosu deşifre oldu.
Amerikan Wall Street Journal gazetesi ABD’nin Suriye’den çekilmesinin ardından kurulacağı belirtilen tampon bölgenin detaylarını yazdı. Gazetenin üst düzey yetkililere dayandırdığı haberine göre Pentagon, tampon bölgeye askerlerini yerleştirmesi için Fransa, İngiltere ve Avustralya’ya teklif götürdü. Gazetenin konuştuğu Avrupalı bir yetkili girişimi doğrularken, teklifin içerisinde askeri yardımın da yer aldığını kaydetti.
MÜLTECİ TEHDİDİ
YPG’nin plandan memnun olduğunu vurgulanırken, ABD’nin Batı’yı “Tampon bölge kurulmazsa 3,5 milyon sığınmacı Avrupa’ya kaçar” şeklinde tehdit etiği dile getirildi. Haberde, Türkiye’nin plana karşı çıktığına dikkat çekildi.
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