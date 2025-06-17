İSTANBUL 27°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Haziran 2025 Salı / 21 ZilHicce 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,4841
  • EURO
    45,459
  • ALTIN
    4300.49
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Trump'ın güvenlik toplantısı sona erdi! Gündem: İran
Dünya

Trump'ın güvenlik toplantısı sona erdi! Gündem: İran

ABD Başkanı Donald Trump'ın güvenlik toplantısı sona erdi. Toplantıda İran meselesinin masaya yatırıldığı bildirildi.

AA17 Haziran 2025 Salı 22:55 - Güncelleme:
Trump'ın güvenlik toplantısı sona erdi! Gündem: İran
ABONE OL

Beyaz Saray, Trump'ın ulusal güvenlik ekibiyle basın kapalı yaptığı kritik toplantının sona erdiğini belirtti.

Durum Odası'ndaki toplantıya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken, Trump'ın bugün basın mensuplarına bir değerlendirme yapıp yapmayacağına ilişkin de Beyaz Saray'dan bir bilgilendirme yapılmadı.

Trump, Truth Social'daki son paylaşımlarında, İran lideri Ali Hamaney'in yerini tam olarak bildiklerini ancak şimdilik kendisini hedef almadıklarını ifade ederek, İran'ı açıktan "tehdit" etmişti.

ÖNERİLEN VİDEO

Market sırasında anneyi hedef aldı! Çocuklarının yanında acımasızca yumrukladı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.