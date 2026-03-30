  • Trump'ın Hark Adası'na çıkarma tehdidine cevap... İran: Cehennemden kimse geri dönmez
Dünya

Trump'ın Hark Adası'na çıkarma tehdidine cevap... İran: Cehennemden kimse geri dönmez

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın Birinci Yardımcısı Muhammed Rıza Arif, ABD Başkanı Trump'ın Hark Adası'nı ele geçirme planlarına sert bir dille karşılık verdi. Arif, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada askerlerin geri dönüşünün Trump'ın elinde olmayacağını belirterek 'cehennemden kimse evine geri dönmez' ifadesini kullandı.

30 Mart 2026 Pazartesi 22:34
Trump'ın Hark Adası'na çıkarma tehdidine cevap... İran: Cehennemden kimse geri dönmez
ABD ile İran arasındaki gerilim, Hark Adası üzerinden yeni bir boyut kazandı. ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın en kritik petrol ihracat üssü olan Hark Adası'na yönelik askeri müdahale sinyalleri vermesinin ardından Tahran'dan son derece sert bir yanıt geldi. İran'ın üst düzey yönetiminden yapılan açıklama, bölgedeki tansiyonu bir kez daha yükseltti.

ARİF'TEN TRUMP'A SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN SERT UYARI

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın Birinci Yardımcısı Muhammed Rıza Arif, ABD'nin Hark Adası'na çıkarma yapma hazırlıkları hakkında, "Trump yalnızca (Hark adasına) asker gönderme kararı alabilir ancak askerlerin geri dönüşleri ile ilgili karar ona ait olmaz." dedi.

Arif, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan ABD'nin Hark Adası'na çıkarma yapma hazırlıkları hakkında açıklama yaptı.

İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Arif, paylaşımında, "Trump yalnızca (Hark adasına) asker gönderme kararı alabilir ancak askerlerin geri dönüşleri ile ilgili karar ona ait olmaz. Çünkü cehennemden kimse evine geri dönmez." ifadesini kullandı.

TRUMP'IN FİNANCİAL TİMES'A VERDİĞİ HARK ADASI ÇIKIŞI

ABD Başkanı Donald Trump, Financial Times (FT) gazetesine verdiği röportajda, İran'ın petrolünü "alma" isteğini dile getirerek, ülkenin ana ihracat merkezi Hark Adası'nın ele geçirilmesinin seçenekler arasında olduğunu belirtmişti.

Hürmüz açılmazsa Hark Adası'nı yok ederiz
  • Hark Adası
  • İran ABD gerilimi
  • Muhammed Rıza Arif
  • Pezeşkiyan
  • Trump

