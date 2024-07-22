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Dünya

Trump'ın Harris'e 2 kez bağış yaptığı ortaya çıktı

ABD basını, eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump'ın, 2011 ve 2013'te Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e California başsavcılığı için yürüttüğü kampanyalara 2 kez bağış yaptığını ortaya koydu.

AA22 Temmuz 2024 Pazartesi 13:25 - Güncelleme:
Trump'ın Harris'e 2 kez bağış yaptığı ortaya çıktı
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ABD basınında yer alan haberlere göre, finansal kayıtlar, Trump'ın Harris'e 2011'de 5 bin dolar, 2013'te ise 1000 dolarlık bağış yaptığını gösteriyor.

Cumhuriyetçi Parti başkan adayı Trump'ın başkanlığı öncesinde, Harris'e California başsavcılığı için yürüttüğü kampanyalara bağışları sosyal medyada da gündem olurken, uzmanlar Trump'ın, iş insanı olarak Demokrat Partiye yaptığı eski bağışlarının olağan bir durum olduğunu belirtiyor.

Ayrıca Trump'ın kızı Ivanka Trump'ın da 2014'te Harris'ın kampanyasına 2 bin dolarlık bağış yaptığı ortaya çıktı.

Öte yandan, The Sacramento Bee gazetenin 2020'deki haberinde, Trump'ın ABD başkanlığı için adaylığını açıkladığı 2015'te, Harris'in, söz konusu bağışları "insan hakları savunucusu bir vakıfa" bağışladığı belirtilmişti.

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