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Dünya

Trump'ın iddialarına sert tepki! Hamas: Netanyahu hükümetinin yalanlarının tekrarı

Hamas yönetimi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'de insani yardımlara el koyduğu yönündeki iddiasını reddederek, 'Netanyahu hükümetinin yalanlarının tekrarıdır' açıklamasında bulundu.

AA6 Mayıs 2025 Salı 18:39 - Güncelleme:
Trump'ın iddialarına sert tepki! Hamas: Netanyahu hükümetinin yalanlarının tekrarı
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Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "ABD Başkanı Trump'ın Hamas'ın Gazze'deki insani yardımlara el koyduğu yönündeki açıklamaları, Filistinli sivillere yönelik sistematik aç bırakma suçunu meşrulaştırmak isteyen Netanyahu hükümetinin yalanlarının tekrarıdır." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, "Bu suçlamalar BM raporları ve Gazze Şeridi'nde faaliyet gösteren insani yardım kuruluşlarının tanıklıklarıyla çelişiyor. Ayrıca, açlığı bir silah olarak kullanan, uluslararası hukuku ve insani normları açıkça ihlal eden işgal güçlerinin izlediği politikalarla da tutarlı." ifadesi kullanıldı.

'SORUMLULUK SAHİBİ BİR DURUŞ' VURGUSU

Trump'ın Netanyahu'dan Gazze'ye "biraz yiyecek gönderilmesini talep etmesinin" yeterli olmadığına dikkat çekilen açıklamada, "talep edilmesi gerekenin sınır kapılarının derhal açılması ve insani yardımların girişinin taahhüt eden, gıdanın tehdit ve baskı aracı olarak kullanılmasına son veren, uluslararası insan hakları hukukuna saygılı, sorumluluk sahibi bir duruş" olduğu kaydedildi.

Açıklamada, ABD yönetiminden, izlediği tutumdan vazgeçerek, İsrail'in Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü soykırım ve açlık politikasını ört bas etmekten vazgeçmesi, Gazze'deki saldırılara son verilmesi ve iki aydan uzun süredir kapalı olan sınır kapılarının açılması için baskı yapması" istendi.

"GAZZE HALKINA YARDIM EDECEĞİZ"

ABD Başkanı Trump, dünkü açıklamasında, İsrail'in yardım girişlerini engellediği Gazze'de halkın gıdaya erişebilmesi konusunda yardım edeceklerini belirterek, "(Gazze halkının) Gıdaya erişmelerine yardım edeceğiz" diye konuşmuştu.

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