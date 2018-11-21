Trump'ın ifadesi Özel Yetkili Savcı Mueller'in masasında
ABD Başkanı Trump'ın Rusya soruşturması kapsamında yazılı olarak yanıtladığı cevaplar, Özel Yetkili Savcı Mueller'in ofisine gönderildi.
- star.com.tr
ABD Başkanı Trump'ın Rusya soruşturması kapsamında yazılı olarak yanıtladığı cevaplar, Özel Yetkili Savcı Mueller'in ofisine gönderildi.
Anadolu Ajansı'nın haberine göre Trump, Kongre seçimlerinde Demokratların üstünlüğü ele geçirmesinin ardından Adalet Bakanı Jeff Sessions'ın görevine son vermişti.
Sessions'ı özellikle Mueller soruşturması konusunda yeterince adım atmadığı yönünde defalarca eleştirilerini dile getiren Trump, Sessions'ın yerine geçici olarak ABD Adalet Bakanlığı Özel Kalem Müdürü Matthew Whitaker'ı atamıştı.
Whitaker, Mueller soruşturmasına yönelik eleştiriyle dikkati çekiyor.
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