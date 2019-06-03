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Trump'ın İngiltere ziyareti hakaretle başladı

ABD Başkanı Donald Trump'ın İngiltere ziyareti, Londra Belediye Başkanı Sadık Han'a yönelik hakaretle başladı.

  • AA
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Trump, uçağının Stansted Havaalanı'na inmesinin hemen ardından ziyarete karşı çıkan Han'ı Twitter'da hedef aldı.

ABD Başkanı mesajında, "Anlatılanlara göre Londra Belediye Başkanı olarak çok kötü bir iş çıkaran Sadık Han, İngiltere'nin en önemli müttefiki olan ABD'nin ziyarette bulunan başkanına karşı aptalca bir edepsizlik göstermekte. Bana değil, Londra'daki suçlara odaklanması gereken tam bir ezik." ifadesini kullandı.

Müslüman olan Han'ı New York Belediye Başkanı Bill de Blasio'ya benzeten Trump, aradaki farkı Londra Belediye Başkanı'nın "yarı boyda" olması şeklinde gösterdi.

Londra'da hem bugün hem de yarın Trump karşıtı yapılacak gösterilerde Han'ın verdiği izin çerçevesinde "bebek Trump" şeklindeki dev bir balon da kullanılacak.

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in resmi daveti üzerine İngiltere’ye gelen Trump'ın ziyareti 3 gün sürecek.

Trump için kırmızı halı serilmesine karşı çıkan Han, dün ABD Başkanı'nı 1930 ve 1940'larda görülen Avrupalı diktatörlere benzetmişti.

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