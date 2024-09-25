Trump'ın İran endişesi! Hayatına yönelik 'büyük tehditler' aldığını söyledi

Trump, kendisine ait sosyal medya platformu Truth Social hesabından açıklama yaptı.
İran tarafından hayatına yönelik "büyük tehditler" aldığını kaydeden Trump, "Tüm ABD ordusu izliyor ve bekliyor. İran daha önce de bazı hamleler yaptı ama olmadı, tekrar deneyecekler." ifadelerini kullandı.ABD KONGRESİNE TEŞEKKÜR ETTİ
Trump, etrafının "hiç görmediği kadar" silahlı kişilerle çevrili olduğunu belirterek ABD Gizli Servisi için ilave bütçeyi oybirliğiyle onaylamasından dolayı ABD Kongresine teşekkür etti.
Trump'ın 15 Eylül akşamı Florida'da bulunduğu yerin civarında silah sesleri duyulmuş, ardından da kendisinin güvende olduğu bildirilmişti.
Trump'ın büyük oğlu Donald Trump Jr, X hesabından, yerel kolluk kuvvetlerinin, olaydan sonra sahadaki çalılıklarda AK-47 silahı bulduğunu ve bir şüphelinin yakalandığını açıklamıştı.
Trump, destekçilerine attığı e-postada "asla pes etmeyeceğini" vurgulayarak "Etrafımda silah sesleri duyuldu ancak söylentiler kontrolden çıkmadan şunları söylemek istiyorum: İyiyim ve güvendeyim." ifadesini kullanmıştı.
Eski Başkan Trump, 13 Temmuz'da Pensilvanya'daki mitinginde uğradığı suikast girişiminden kulağından aldığı yarayla kurtulmuştu.