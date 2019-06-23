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Trump’ın İran’a saldırı tehdidi ‘blöf’ çıktı

İran'a hava saldırısını 10 dakika kala durdurduğunu söyleyerek dünyayı geren Trump’ın blöfü 24 saat sürdü. ABD Başkanı’nın son anda vazgeçtiğini söylediği dakikalarda havada hazır uçak olmadığı ortaya çıktı.

  • STAR
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İran'a yönelik hava saldırısına onay verdiği ancak son anda bundan vazgeçtiği söylene ABD Başkanı Donald Trump’ın sözde hamlesinin blöf olduğu anlaşıldı. Trump, kararını saldırıya nihai onayı vermediği şeklinde değiştirirerek blöf yaptığını açık etti. Trump, bir TV kanalına verdiği mülakatta, önceki gün İran ile ilgili olarak yapılan toplantıda hava saldırısı için nihai onayı vermediğini açıkladı. Saldırıya ilişkin tüm hazırlıkların yapıldığını anlatan Trump, bununla birlikte son onayı vermediğini “Son ana kadar yeşil ışık yakılmamıştı çünkü işler değişebiliyor” sözleriyle dile getirdi. Trump ayrıca, o esnada İran’a ait bazı hedeflere yönelik saldırı için havada uçakların hazır olup olmadığı şeklindeki soruya ise “Hayır fakat hemen bunu yapabilirlerdi, ayrıca işler geri dönemeyeceğiniz noktaya varabilirdi” değerlendirmesini yaptı. Önceki gün Amerikalı üst düzey yetkililer Trump’ın İran’a yönelik bir saldırı kararından son anda vazgeçtiği ve o anda havada saldırı için uçakların hazır beklediğini belirtmişti. Söz konusu gelişmeler ise İran’ın önceki gün, ABD’ye ait Hawk tipi İHA’yı yerden havaya fırlatılan bir füze ile vurmasıyla başlamıştı. 

''Gençler benim kankam, dolayısı ile kankalarıma laf söyletmem.''

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