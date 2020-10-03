Trump'ın kampanya ekibinden eski New Jersey Valisi Chris Christie koronavirüse yakalandı

AA 03 Ekim 2020 Cumartesi 23:00 - Güncelleme: 03 Ekim 2020 Cumartesi 23:00

Christie, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kovid-19 testimin pozitif olduğumu yeni öğrendim. Bugün tedaviye başlayacağım ve durumum hakkında gerekli bilgilendirmeler yapacağım.” ifadesini kullandı.

Semptom göstermediğini ve iyi olduğunu belirten Christie, geçen hafta ABD Başkanı Donald Trump’ı, Demokrat rakibi Joe Biden ile yaptığı ilk başkanlık tartışmasına hazırlayan ekibin içindeydi.

ABC’ye verdiği mülakatta Christie, Trump’ın danışmanları tarafından tartışmaya hazırlandığı sırada odada hiç kimsenin maske kullanmadığını kaydetti.

Trump’ın Kovid-19’a yakalandığının anlaşılmasından sonra kampanya kıdemli ekibinin hepsi cuma günü Kovid-19 testi yaptırmıştı.

Donald Trump’ın ekibinden yakın danışmanı Hope Hicks, Beyaz Saray danışmanı Kellyanne Conway ve kampanya menajeri Bill Stepien de Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığını açıklamıştı.