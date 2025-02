Trump'ın kararı federal yargıç tarafından engellendi

Massachusetts Bölge Mahkemesi Federal Yargıcı Angel Kelley, Trump yönetiminin söz konusu kesinti kararına karşı 22 eyaletten açılan davaya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Kelley, davayı açan 22 eyalette, Ulusal Sağlık Enstitülerinin (NIH) bu kesintileri uygulamasını geçici olarak engelleme kararı aldığını duyurdu.

Konuya ilişkin duruşmanın 21 Şubat'ta görülmesi bekleniyor.

NIH'den yapılan açıklamada, kurumun araştırma amaçlı üniversite ve tıp merkezlerine önemli fon sağlayan, çok sayıda federal hibe verdiği belirtilerek hibe kalemlerinde "tesisler" ve "yönetim" olarak tanımlanan "dolaylı maliyetler" için kesintiye gidileceği duyurulmuştu.

NIH'nin sosyal medya platformu üzerinden yapılan bir paylaşımda, geçen yıl bu kurumun araştırmalar için tahsis ettiği 35 milyar doların 9 milyar dolarının, "dolaylı maliyetler" olarak nitelenen idari genel giderler için harcandığı bilgisi verilmişti.

Massachusetts Başsavcısı Andrea Joy Campbell, dün açılan davaya ilişkin açıklamasında, "Trump yönetiminin ekonomimizi ve rekabetimizi kanunsuz bir şekilde baltalamasına ya da kamu sağlığıyla siyaset yapmasına izin vermeyeceğiz." ifadesini kullanmıştı.

Açıklamada Massachusetts, Michigan, Illinois, Arizona, California, Connecticut, Colorato, Delaware, Hawaii, Maine, Maryland, Minnesota, New Jersey, New York, Nevada, New Mexico, North Carolina, Oregon, Rhode Island, Vermont, Washington ve Wisconsin eyaletlerinin dava açtığı belirtilmişti.