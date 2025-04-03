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Dünya

Trump'ın kararı Fransa'yı harekete geçirdi! Şirketlere yatırımları askıya alın çağrısı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni gümrük tarifelerini 'sert ve yersiz' bulduğunu belirtti.

AA3 Nisan 2025 Perşembe 20:19 - Güncelleme:
Trump'ın kararı Fransa'yı harekete geçirdi! Şirketlere yatırımları askıya alın çağrısı
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Macron, söz konusu tarifelerden etkilenecek sektörlerin temsilcileriyle başkent Paris'te bir araya geldi.

Trump'ın bu kararını "sert ve yersiz" bulduğunu dile getiren Macron, ABD'nin bu adımının, Avrupa'da tüm sektörleri ve ihracatı ciddi şekilde etkileyeceğini vurguladı.

Macron, Trump'ın Avrupa Birliğine (AB) yönelik tarife artışı açıklaması "netleşene" kadar ABD'de faaliyet gösteren Fransız şirketlerinden bu ülkedeki yatırım projelerinin tamamını askıya almalarını istedi.

ABD HALKINI ZAYIFLATACAK DEĞERLENDİRMESİ

Avrupalılara bu durum karşısında birlik olmayı sürdürme çağrısında bulunan Macron, gelecek günlerde AB'nin ABD'ye karşı atacağı adımlar hakkında bilgi verdi.

Emmanuel Macron, Trump'ın bu kararlarının ABD ve halkını zayıflatacağı değerlendirmesinde bulunarak, Batı'daki sanayisizleşme karşısında gümrük tarifeleri koymak yerine daha fazla üretim yapılması gerektiğini savundu.

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