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Dünya

Trump'ın kararına karşı çıktı! Yasak devam edecek

Yeni ABD Başkanı Biden, Trump'ın kaldırdığı koronavirüs seyahat yasağını uygulamaya devam edecek.

AA19 Ocak 2021 Salı 07:08 - Güncelleme: 19 Ocak 2021 Salı 07:08
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ABD Başkanı seçilen Joe Biden, Başkan Donald Trump'ın bazı Avrupa ülkeleri ve Brezilya'ya yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uygulanan seyahat yasağını kaldırma kararına karşı çıkarak, söz konusu yasakları kendi yönetiminin sürdüreceğini açıkladı.

Biden'ın, Beyaz Saray Sözcülüğüne seçtiği Jen Psaki, Twitter hesabından, "Sağlık ekibinin tavsiyesi doğrultusunda yönetimin söz konusu (seyahat) kısıtlamaları 26 Ocak'ta kaldırma gibi bir niyeti yok, aksine Kovid-19'un yayılmasını önlemek için uluslararası seyahat konusundaki halk sağlığı önlemlerini artırmayı planlıyoruz." açıklamasında bulundu.

Trump, 2020 Mart ayında Şengen bölgesinde yer alan Avrupa ülkelerinin yanı sıra İngiltere, İrlanda ve Brezilya'dan ABD'ye seyahat eden yabancı ülke vatandaşlarına getirilen seyahat yasağının 26 Ocak'ta kalkacağını açıklamıştı.

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