Trump'ın kararından sonra 'ABD ile Güney Kore ortak tatbikatı yapmalı' önerisi

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile Vietnam'ın başkenti Hanoi'de görüşmesinin ardından ABD'nin Güney Kore ile düzenlediği “Key Resolve” ve “Foal Eagle” tatbikatlarını sonlandırma kararı alınmasının hemen ardından Güney Kore-ABD Birleşik Kuvvetler Komutanlığı, ABD ile Güney Kore arasında 4-12 Mart'ta “Dong Maeng” (İttifak) isimli yeni bir askeri tatbikat yapılması gerektiğini açıkladı.

Güney Kore'deki ABD askeri kuvvetleri ve Güney Kore askeri kuvvetlerinin yaptığı ortak basın açıklamasında, "Daha önce ABD ile Güney Kore arasında düzenlenen bahar tatbikatları Key Resolve ve Foal Eagle'ın değiştirilip genel askeri operasyonların stratejik, operasyonel ve taktiksel yönlerine odaklanacak, ismi “Dong Maeng” (İttifak) olan yeni bir tatbikat başlatılacak." denildi.