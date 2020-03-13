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Dünya

ABD merkezli New York Times gazetesi Kovid-19 haberlerinde kullandığı Türkiye fotoğraflarını kaldırdı

New York Times gazetesi, ABD'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle uyguladığı seyahat kısıtlamalarıyla ilgili haberinde kullandığı Türkiye fotoğraflarını sitesinden kaldırdı.

AA13 Mart 2020 Cuma 11:13 - Güncelleme: 13 Mart 2020 Cuma 11:14
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Gazetenin Twitter hesabında yapılan paylaşımda, Kovid-19'un dünyanın çeşitli bölgelerindeki etkisini göstermek için içeriklerinin yanı sıra sitelerinde çıkan slaytların ekran görüntüsüne yer verildi ve "İstanbul imgesi dahil edilerek bir karışıklık yaşandığını fark ettiğimizde fotoğrafı kaldırdık." ifadesi kullanıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç ve Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Prof. Dr. Gülnur Aybet, New York Times ve CNN gibi Amerikan basın kuruluşlarının Kovid-19 haberlerinde Türkiye'den fotoğraflar kullanarak manipülasyon yapmasına sert tepki göstermişti.

Varank, Twitter hesabında fotoğraflar için "Koronavirüs gibi bu zihniyet de karantina altına alınmalı." değerlendirmesini yapmış, Büyükelçiliğin taleplerine rağmen New York Times'ın bu konuda düzeltme yayımlamayı reddetmesini kınayan Kılıç, "ABD'nin Şengen ülkelerinden gelen seyahatleri askıya aldığını duyurmasının ardından bu haberler için New York Times, CNN ve CNN International'ın İstanbul'da çekilen fotoğraflarını kullandığını görmek rahatsız edicidir. Bu, profesyonel ve objektif habercilik ilkelerine aykırıdır." diye konuşmuştu.

Aybet de Twitter hesabında, Türkiye'nin ABD'nin Kovid-19 nedeniyle seyahat kısıtlaması uyguladığı ülkeler arasında yer almadığını vurgulayarak, tepkisini "Böyle durumlarda Avrupa'nın parçası olarak kabul ediliyoruz." ifadesiyle ortaya koymuştu.

- BATI BASININDAN TÜRKİYE MANİPÜLASYONU

ABD Başkanı Donald Trump, ulusa sesleniş konuşmasında, cuma gecesinden itibaren Şengen ülkelerinden bu ülkeye gelen tüm seyahatleri 30 gün boyunca askıya aldıklarını açıklamıştı.

Türkiye seyahat yasağı gelen ülkeler arasında dahi bulunmamasına rağmen CNN, New York Times, BBC gibi Amerikan ve İngiliz basın kuruluşları ilgili haberlerinde Türkiye'den fotoğraflar kullanmıştı.

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