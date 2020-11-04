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Dünya

İsrail İçişleri Bakanı Aryeh Deri: Trump'ın kazanması için dua ediyorum

İsrail İçişleri Bakanı Aryeh Deri, ABD'de Trump'ın başkanlık seçimlerini kazanması için dua ettiğini söyledi.

AA04 Kasım 2020 Çarşamba 07:50 - Güncelleme: 04 Kasım 2020 Çarşamba 08:04
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Şas Partisi lideri olan Deri, ultra Ortodoks Haredi Yahudilerine ait Cool Radyosu'na yaptığı açıklamada, "Trump, geçen 4 yıl boyunca Yahudilere ve İsrail devletine olan sadakatini kanıtladı. Bu seçimlerde de onun kazanması için dua ediyorum." dedi.

Trump'ın rakibi Joe Biden'in de İsrail'in dostu olduğunu belirten Deri, Trump'ın kazanamaması durumunda ise İran, Hizbullah ve Hamas'ın sevineceğini kaydetti.

İsrail'de yayın yapan Haaretz Gazetesi'nin daha önce verdiği habere göre, işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan bir grup Yahudi yerleşimci dün Mescid-i Aksa'nın güneybatı duvarı olan Burak (Ağlama) Duvarı'nda Trump'ın kazanması için dua etmişti.

Yerleşimciler dua esnasında, "ABD Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması, yasa dışı yerleşim birimlerinin tanınması, UNRWA'ya mali yardımların kesilmesi ve İsrail'in Golan Tepeleri'ndeki egemenliğinin tanınması" gibi Trump'ın "icraatlarını" anlatan dövizler taşımıştı.

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