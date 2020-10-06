Trump'ın Kovid-19 vakası: Doktorundan yeni açıklama

AA 06 Ekim 2020 Salı 20:04 - Güncelleme: 06 Ekim 2020 Salı 20:04

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören ABD Başkanı Donald Trump'ın bugün herhangi bir semptom göstermediği bildirildi.

Beyaz Saray, Trump'ın Doktoru Sean Conley'in Kovid-19 tedavisine Beyaz Saray'da devam eden Trump'ın son sağlık durumuna ilişkin hazırladığı notu basınla paylaştı.

Conley sağlık ekibinin bu sabah Beyaz Saray'daki konutunda Trump ile bir araya geldiğini belirterek "Trump evindeki ilk gecesini sakin geçirdi ve bugün herhangi bir semptom göstermedi." ifadesini kullandı.

Trump'ın durumunun "stabil" olduğunun altını çizen Conley, oksijen satürasyonu seviyesinin yüzde 95 ila 97 olduğunu aktardı. Conley, "Trump genel olarak çok iyi gidiyor." ifadesini kullandı.