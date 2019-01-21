Trump’ın olası rakiplerinden biri daha belli oldu

ABD’de Demokrat Parti’nin güçlü kadın siyasetçilerinden olan Kaliforniya Senatörü Kamala Harris 2020 yılında yapılacak başkanlık seçimleri için partisinden aday adayı olduğunu açıklayarak, ABD Başkanı Donald Trump’ın olası rakiplerinden biri oldu.

ABC News kanalında katıldığı “Good Morning America” isimli programda başkan adaylığını açıklayan Harris, “ABD başkanlığı için adaylığımı koyuyorum. Çok heyecanlıyım.” ifadelerini kullandı.

ABC News’te yaptığı açıklamasıyla eş zamanlı olarak resmi Twitter hesabı üzerinden adaylığını ilan ettiği bir video yayımlayan Harris, “Adalet. Haysiyet. Eşitlik. Özgürlük. Demokrasi. Bunlar sadece kelime değil. Biz Amerikalılar olarak değer verdiğimiz değerler. Ve hepsi şu anda tehlikede.” şeklinde konuştu.

ABD’nin geleceğinin Amerikan değerleri adına savaşmak için “sesini yükselten” milyonlarca kişiye bağlı olduğunu vurgulayan Harris, “Bu sesleri yükseltmek, seslerimizi bir araya getirmek için adaylığımı koyuyorum.” ifadelerini kullandı.

2020 seçimlerinin üçüncü kadın adayı

Harris, 2020'de Trump’a karşı yarışmak için başkanlığa aday olan üçüncü kadın siyasetçi oldu. Demokrat Parti’den Massachusetts Senatörü Elizabeth Warren ve New York Senatörü Kirsten Gillibrand da geçtiğimiz günlerde adaylıklarını açıklayan isimler olmuştu.