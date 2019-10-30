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Trump'ın 'öldürüldü' dediği teröristin kimliği belli oldu!

Beyaz Saray yetkilisi 'Başkan'ın bahsettiği kişi DEAŞ sözcüsü Muhacir'di.' açıklamasında bulundu.

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ABD Başkanı Donald Trump'ın bu sabah öldürüldüğünü açıkladığı ve "DEAŞ elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin yerine geleceği 1 numaralı isim" olarak nitelediği DEAŞ'lının DEAŞ Sözcüsü Ebu Hasan el-Muhacir olduğu belirtildi.
 
Beyaz Saray'dan bir yetkili, AA muhabirine, Trump'ın bu sabahki "Bağdadi'nin yerine geçecek 1 numaralı ismin Amerikan askerleri tarafından ortadan kaldırıldığı teyit edildi." ifadelerine ilişkin açıklamada bulundu.
 
Yetkili, "Başkan'ın bahsettiği kişi, DEAŞ sözcüsü Muhacir'di." ifadesini kullandı.
 
Trump'ın açıklaması
ABD Başkanı Donald Trump bu sabah Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bağdadi'nin yerine geçecek 1 numaralı ismin Amerikan askerleri tarafından ortadan kaldırıldığı teyit edildi. Büyük ihtimalle en üst görevi alacaktı ama şimdi o da ölü." ifadelerini kullanmış ancak öldürülen kişinin ismini açıklamamıştı.
 
DEAŞ elebaşı Ebubekir el-Bağdadi, 8 helikopterle İdlib'in kuzeyine giden ABD Özel Kuvvetlerinin düzenlediği operasyonda ölü ele geçirilmişti.
 
Trump, önceki gün yaptığı basın toplantısında, Bağdadi'nin bulunduğu evin altındaki ucu kapalı tünellerden birine girdikten sonra üzerindeki intihar yeleğini patlatarak yanındaki 3 çocukla birlikte öldüğünü açıklamıştı.

Havadan görüntülendi... İşte Bağdadinin öldürüldüğü yer

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