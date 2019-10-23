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Trump'ın Özel Temsilcisi Jeffrey'den 'Türkiye' itirafı

ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey’in, ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesinde Suriye’deki son gelişmeleri yorumluyor. Komisyonda Senatör Cardin'in 'ABD çekilmeseydi Türkiye hala bu harekatı yapabilir miydi?' sorusuna Jeffrey 'Evet. Türkiye bunu uzun zamandır söylüyordu. Yaparlardı.' şeklinde cevap verdi. Başka bir senatörün 'Erdoğan, önümüzden çekilin dedi ve biz de çekildik' sorusuna Jeffrey bir nevi öyle dedi.

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ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey’in, ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesinde Suriye’deki son gelişmeleri yorumladı.
 
ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey, Türkiye'nin Fırat'ın doğusundaki terör koridorunu yok etmek için başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin soruları yanıtladı.
 
Özel Temsilci Jeffrey, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye’den çekilme kararı konusunda kendisine danışmadığını belirtti.
 
ERDOĞAN ÇEKİLİN DEDİ BİZ DE ÇEKİLDİK
 
Cumhuriyetçi Parti Senatörlerinden Mitt Romney, "Yani, Erdoğan ABD Başkanına telefon açıp ‘biz geliyoruz, önümüzden çekilin’ dedi ve biz hemen çekildik öyle mi?" sorusuna Jeffrey "Bir nevi öyle. Çekilen birliklerimiz Türklerin gireceği yerdeydi. Ateş ortasında kalmamak adına yapılmış mantıklı bir hamleydi." diye cevap verdi.
 
TÜRKİYE BUNU UZUN ZAMANDIR SÖYLÜYORDU
 
Demokratik Parti Senatör Ben Cardin'in "ABD çekilmeseydi Türkiye hala bu harekatı yapabilir miydi?" sorusunu ise Özel Temsilci Jeffrey "Evet. Türkiye bunu uzun zamandır söylüyordu. Yaparlardı." sözleriyle yanıt verdi.
 
Askeri yetkililerin kendisine tersini söylediğini belirten Cardin, Jeffrey'e Trump'ı desteklediği gerekçesiyle sert tepki gösterdi.

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