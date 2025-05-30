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Dünya

Trump'ın özel temsilcisinden 'sınır anlaşması' vurgusu... ''Bölgede barış istiyoruz''

Suriye TV'ye röportaj veren ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, İsrail ile ABD arasında olan ilişkilerin din temelli değil, stratejik ve güvenlik odaklı olduğunu dile getirerek, 'ABD'nin rolü burada basitçe diyaloğu başlatmak. Burada barış istiyoruz.' ifadelerini kullandı. Barrack, Suriye-İsrail arasında barış için ilk adımın saldırmazlık anlaşması olabileceğini bunun ardından karşılıklı sınır anlaşmaları olabileceğini vurguladı.

AA30 Mayıs 2025 Cuma 17:46 - Güncelleme:
Trump'ın özel temsilcisinden 'sınır anlaşması' vurgusu... ''Bölgede barış istiyoruz''
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ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, "Başkan Donald Trump, ordumuzu Suriye'de tek bir hedef doğrultusunda görevlendirdi, DEAŞ'a karşı mücadele. Güçlerimiz bu görevin yüzde 99'unu büyük bir başarıyla tamamladı." dedi.

Büyükelçi Barrack, Suriye TV'ye verdiği röportajda, ABD'nin Suriye'deki askeri ve siyasi varlığının temelinde, bölge halkının güvenliğini sağlama ve terör tehdidini bertaraf etme amacının yattığını vurguladı.

ABD'li diplomat, Başkan Donald Trump döneminde ABD ordusunun tek bir misyona odaklandığını belirterek, "Başkan Trump, ordumuzu Suriye'de tek bir hedef doğrultusunda görevlendirdi, DEAŞ'a karşı mücadele. Güçlerimiz bu görevin yüzde 99'unu büyük bir başarıyla tamamladı." değerlendirmesinde bulundu.

Barrack, Başkan Trump'ın hedefinin Suriye'de hükümet olmak değil, mevcut hükümeti güçlendirmek olduğunu ifade ederek, "Şöyle düşünebiliriz, biz bu sahnede tatlı olmak istiyoruz. Baklava." diye konuştu.

Suriye ile İsrail arasındaki müzakere sürecine değinen Barrack, İsrail ile ABD arasında olan ilişkilerin din temelli değil, stratejik ve güvenlik odaklı olduğunu dile getirerek, "ABD'nin rolü burada basitçe diyaloğu başlatmak. Burada barış istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Barrack, Suriye-İsrail arasında barış için ilk adımın saldırmazlık anlaşması olabileceğini bunun ardından karşılıklı sınır anlaşmaları olabileceğini vurguladı.

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