Trump'ın planı tartışılırken katiller ordusundan Gazze'ye onlarca hava saldırısı

İsrail ordusu soykırıma devam ettiği Gazze Şeridi'ne son 24 saatte 160'tan fazla hava saldırısı düzenledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı plan tartışılırken, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları artarak devam ediyor.

Gazze kentini işgal için kara saldırısı başlatan İsrail ordusu, bölgeye yönelik hava bombardımanlarını sürdürüyor.

Kara ve hava saldırıları, açlık ve katliamlara rağmen topraklarını terk etmek istemeyen yaklaşık 500 bin Filistinlinin sığındığı Gazze kentinde yoğunlaşıyor.

İsrail ordusu, açlığa ve saldırılara rağmen Gazze kentinde kalmayı sürdüren Filistinlileri katliamlarla güneye göç etmeye zorluyor.

İsrail ordusu, Gazze kentinin yanı sıra Gazze Şeridi'nin orta ve güney kesimlerinde de saldırılarını sürdürüyor.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte Gazze Şeridi'ne 160'tan fazla hava saldırısı düzenlediği belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 66 bin 55 Filistinli hayatını kaybetti, 168 bin 346 kişi de yaralandı.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

İsrail'in saldırıları ve ablukası nedeniyle kıtlık yaşanan Gazze Şeridi'nde 453 Filistinlinin açlıktan yaşamını yitirdiği bildirildi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerindeki saldırılarında biri hamile kadın, 23 kişi hayatını kaybetti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı plan tartışılırken, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları artarak devam ediyor. İsrail ordusu, son 24 saatte Gazze'ye 160'tan fazla hava saldırısı düzenledi.

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr Belah'ta, İsrail'in evlerini hedef alması sonucu ağır yaralanan 11 yaşındaki İhab Vuşah, kentteki Aksa Şehitleri Hastanesi'nin yoğun bakımında tedavi görüyor. Kalbine isabet eden şarapnel nedeniyle kalp ve akciğerinde ağır hasar oluşan ve kalıcı felç geçiren İhab, ayrıca abluka nedeniyle yaşanan ilaç ve beslenme eksikliği nedeniyle yetersiz beslenmeyle de mücadele ediyor.

Belçika Dışişleri Bakanı Maxime Prevot, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'de ateşkese varılması amacıyla sunduğu barış planını memnuniyetle karşılayarak, planın insani yardımların engelsiz ulaşması, esirlerin serbest bırakılması ve iki devletli çözüme yönelik Gazze'nin yeniden inşası gibi ihtimalleri sunduğunu belirtti.

Küresel Sumud Filosu'nda yer alan emekli İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri (RAF) savaş uçağı pilotu Malcolm Ducker, filodaki gemilere yönelik saldırılarla ilgili, "Bu saldırılar herkesi, özellikle de beni göreve devam etme konusunda daha kararlı hale getirdi." dedi.

Küresel Sumud Filosu'nda yer alan ABD'li Yahudi müzisyen ve aktivist Carsie Blanton, "ABD'nin finanse ettiği" soykırımı durdurmayı kendisine görev saydığını belirterek, siyonist İsrail'in, Yahudi kimliğini Filistinlilere karşı kullanarak istismar ettiğini söyledi.

Küresel Sumud Filosu'na katılan ABD'li aktivist Tor Stumo, ABD hükümetinin Gazze'deki soykırıma ortak olmasının yanı sıra finanse etmesi nedeniyle de dehşete kapıldığını bildirdi.

Küresel Sumud Filosu'nda bulunan 24 yaşındaki Sırp aktivist Ognjen Markovic, Gazze'ye 3-4 günlük mesafede olduklarını belirtti.

Yunanistan'da düzenlenen Filistin'e ve Gazze'ye destek gösterileri, yürüyüşleri ve aktivist eylemlerini tanımlayan inisiyatif "March to Gaza Greece" üyeleri, İsrail'in Gazze'ye uyguladığı ablukanın kırılması, insani koridorun açılması ve İsrail ile askeri ve ticari tüm bağların kesilmesi gerektiğini söyledi.

Gazze'ye insani yardım ulaştırmayı hedefleyen Küresel Sumud Filosu'na katılan Fransız hemşire Malika Baouya, İsrail'in Gazze'de organize ettiği kıtlıkla Filistinlilerin yok edilmeye çalışıldığını söyledi.

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı Gazze planını kabul etmesinin "trajedi" olduğunu söyledi.

İslam İşbirliği Teşkilatı'na (İİT) üye Türkiye, Katar, Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Endonezya, Pakistan, Suudi Arabistan ve Mısır dışişleri bakanlarının yaptığı ortak açıklamada, "Dışişleri Bakanları, Başkan Donald Trump'ın liderliğini ve Gazze'deki savaşı sona erdirme konusundaki samimi çabalarını memnuniyetle karşılamakta ve barışa giden yolu bulma konusundaki yeteneğine olan güvenlerini ifade etmektedirler" denildi.

Çin, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planına ilişkin, İsrail ile Filistin arasındaki gerilimi düşürmeye yönelik tüm çabaları memnuniyetle karşıladığını ve desteklediğini bildirirken "Filistin'i Filistinlileri yönetmesi" ilkesini savunduklarını vurguladı.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'de ateşkese varılması amacıyla sunduğu barış planını memnuniyetle karşılayarak, AB'nin katkı vermeye hazır olduğunu bildirdi.

Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'nda bulunan İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg, "Sorun yalnızca insani yardımların engellenmesi değil. Biz sadece yardımların girişine izin verilmesini istemiyoruz, aynı zamanda kuşatmanın sona erdirilmesini de talep ediyoruz." dedi.

İsviçre, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'de ateşkese varılması amacıyla sunduğu barış planını memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planına göre, ülkesinin Gazze'nin çoğundaki işgalinin devam edeceğini ve bağımsız Filistin devleti kurulmayacağını ileri sürdü.

Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Yardımcısı Kim Son Gyong, BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, İsrail'in Orta Doğu'da "Hitler'i bile gölgede bırakabilecek soykırımlar yaptığını ve insanlık suçları işlediğini" belirterek, "İsrail'i insanlığa karşı suçlarını derhal durdurmaya ve Gazze Şeridi'nden çekilmeye çağırıyoruz" dedi.

Avustralya hükümeti, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'de ateşkese varılması amacıyla sunduğu barış planını memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla Akdeniz'e açılan Küresel Sumud Filosu, İsrail'in Gazze açıklarındaki "müdahale alanı" ilan ettiği hatta yaklaşıyor.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, İsrail'in Gazze'deki saldırılarından ABD Başkanı Donald Trump'ı sorumlu tuttu.

Hindistan ve Yeni Zelanda, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'de ateşkese varılması amacıyla sunduğu barış planını memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

04.59 Kolombiya Dışişleri Bakanı Rosa Willavicencio, New York'ta düzenlenen Filistin'e destek mitingine katıldığı için vizesi iptal edileceği açıklanan Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'nun yanında olduklarını ve ABD ile ilişkilerin gerginleştiğini belirtti.

02.40 Filistin, ABD Başkanı Donald Trump'ın sunduğu Gazze planını memnuniyetle karşıladı ve bir anlaşmaya varılması için ABD, bölge ülkeleri ve diğer ortaklarla çalışmaya hazır olduğunu belirtti.

01.51 İngiltere Başbakanı Keir Starmer, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'de ateşkese varılması amacıyla sunduğu barış planını memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

01.39 İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, "ABD destekli Gazze barış önerisini" memnuniyetle karşıladığını açıkladı.

01.31 Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 8 ülke ortak açıklama yayımlayarak ABD Başkanı Donald Trump'ın "Gazze'deki savaşı sona erdirmeye yönelik samimi çabalarının memnuniyetle karşılandığını" bildirdi.

01.20 Mısır ve Katar'ın, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı Gazze'deki savaşı sonlandıracak 20 maddelik çözüm planını Hamas'a ilettiği belirtildi.

01.16 Portekiz Başbakanı Luis Montenegro, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Gazze Şeridi'nde savaşı sona erdirme girişimini" memnuniyetle karşıladığını bildirdi.

01.06 Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze Şeridi'nde ateşkese varılması amacıyla sunduğu barış planını memnuniyetle karşılayarak, tarafları fırsatı değerlendirmeye çağırdı.

00.41 Hollanda'da geçici hükümet, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze Şeridi'nde ateşkese varılması amacıyla sunduğu barış planını memnuniyetle karşıladı.

00.38 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze'de tarafların kabul edeceği adil ve kalıcı bir barışın tesis edilmesi için Türkiye olarak sürece katkı vermeye devam edeceklerini bildirdi.

00.28 Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze Şeridi'nde ateşkese varılması amacıyla sunduğu planın korkunç savaşı sona erdirmek için eşsiz bir fırsat sunduğunu ve bunun kaçırılmaması gerektiğini bildirdi.

00.10 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Lefkoşa Türk Belediyesi "Filistin Halkıyla Dayanışma" başlıklı önergeyi kabul etti.

00.10 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile telefon görüşmeleri yaptı.

00.05 Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze Şeridi'nde ateşkese varılması amacıyla sunduğu planı memnuniyetle karşıladığını bildirdi.

00.00 İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze Şeridi'nde ateşkese varılması amacıyla sunduğu barış planını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, tüm tarafları bu fırsatı değerlendirip planı kabul etmeye çağırdı.

GAZZE'DE CAN KAYBI 66 BİN 55'YE YÜKSELDİ

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısı 66 bin 55'e, yaralı sayısı 168 bin 346'ya yükseldi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırıları aralıksız devam ederken, sivillerin hayatta kalma mücadelesi günden güne daha da zorlaşıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı, son 24 saat içinde Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 50 sivilin cansız bedeniyle 184 yaralının getirildiğini duyurdu.

Bakanlık ayrıca, İsrail'in Gazze Şeridi'nde ateşkesi tek taraflı bozduğu 18 Mart'tan bu yana 13 bin 187 Filistinlinin öldürüldüğünü, 56 bin 304 Filistinlinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana ortaya çıkan bilançonun da aktarıldığı açıklamada, toplam can kaybının 66 bin 55'e, yaralı sayısının 168 bin 346'ya yükseldiği ifade edildi.

YARDIM DAĞITIM BÖLGELERİNDE ÖLENLERİN SAYISI 2 BİN 566'YA YÜKSELDİ

İsrail'in yardım noktalarına saldırılar düzenlemeye devam ettiğini de açıklayan Sağlık Bakanlığı, 24 saat içinde 5 cansız bedenin hastanelere ulaştığını, 48 kişinin yaralandığını duyurdu. Açıklamada, "Yardım dağıtım bölgelerinden hastanelere ulaşan cenaze sayısı 2 bin 571'e, yaralı sayısı ise 18 bin 817'ye yükseldi" denildi.