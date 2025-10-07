Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, Gazze'de ateşkes görüşmelerinin devam ettiğini, hedeflerinin savaşı bir an önce durdurmak ve ateşkes anlaşmasını dünyaya duyurmak olduğunu söyledi.



Ensari, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlediği basın toplantısında, Hamas ile İsrail arasında süren ateşkes müzakerelerine ilişkin açıklamalarda bulundu.



Mısır'ın Şarm eş-Şeyh kentinde dün Gazze'deki savaşın sona erdirilmesine ilişkin 4 saat süren kapsamlı ve geniş müzakerelerin yapıldığını belirten Ensari, görüşmelerde ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı Gazze planının uygulanması önündeki engellerin ele alındığını aktardı.



- "TRUMP'IN GAZZE PLANI ÜZERİNDE ÇALIŞILMASI GEREKEN ÇOK SAYIDA AYRINTI VAR"

Ensari, Trump'ın 20 maddelik planında üzerinde çalışılması gereken çok sayıda ayrıntı olduğunun altını çizdi.



Katar'ın, Trump'ın Gazze planını hayata geçirme ve Gazze'de tam kapsamlı bir ateşkes sağlama yönündeki çabalara desteğini ifade eden Ensari, "Gazze'deki trajik savaşın son bulması ve kapsamlı bir barış sürecine geçilmesi için var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz." dedi.



Ensari, ABD'nin savaşı sona erdirme konusundaki kararlılığını takdir ettiklerini belirterek, "Tüm taraflar ABD Başkanı Trump'ın Gazze planını prensipte kabul etti. Mevcut zorluklar sadece planın uygulanma aşamasında. Önemli olan, ateşkesin bir an önce başlaması ve Gazze'deki çocukların artık ölmemesi." ifadelerini kullandı.



Hamas'ın elindeki esirleri teslim etmesinin savaşın sona ermesi anlamına geldiğini vurgulayan Ensari, "Ateşkesin sağlanması, rehinelerin serbest bırakılmasıyla doğrudan bağlantılı." dedi.



- "AMACIMIZ GEÇİCİ DEĞİL, UZUN VADELİ BİR ATEŞKESE ULAŞMAK"

Katar ile arabulucular arasında planın kalıcı biçimde uygulanması için yakın işbirliği olduğunun altını çizen Ensari, şöyle konuştu:



"Amacımız geçici değil, uzun vadeli bir ateşkese ulaşmak. Planın hızlı, uygulanabilir ve tüm taraflarca üzerinde mutabık kalınmış olması güvence niteliğindedir."



- HAMAS'IN DOHA'DAKİ OFİSİNİ KONUŞMAK İÇİN HENÜZ ERKEN

Hamas'ın Doha'daki ofisinin 2006'dan bu yana Katar'ın yürüttüğü arabuluculuk rolünün bir parçası olduğunu söyleyen Ensari, şu an Hamas ofisinin geleceği hakkında konuşmak için henüz çok erken olduğunu dile getirdi.



Gazze'deki insani drama ilişkin ise Ensari, "Gazze'deki savaş artık insanlık dışı bir trajediye dönüşmüştür. Bugün dünyada hiçbir vicdan sahibi insan, Gazze'deki açlık durumunu kabul edemez. Bu savaş, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana sivillere karşı işlenmiş en büyük katliamlardan biridir." ifadelerini kullandı.



- "GAZZE'NİN GELECEĞİNİ FİLİSTİNLİLER BELİRLEMELİ"

"Bazı Avrupa ülkelerinin Filistin Devleti'ni tanıma yönündeki adımlarını olumlu buluyoruz. Bu tutum, barışın tesisi açısından oldukça önemli bir adımdır." diyen Ensari "Gazze ve Filistin halkının geleceğini yalnızca Filistinliler belirlemeli." açıklamasında bulundu.



Ensari, sözlerini şöyle tamamladı:



"Gazze'de ateşkesin sağlanması için çabalarımız aralıksız sürüyor. Hedefimiz, savaşı bir an önce sona erdirmek ve mümkün olan en kısa sürede anlaşmayı duyurmak."

- HAMAS İLE İSRAİL ARASINDAKİ MÜZAKERELER

ABD Başkanı Donald Trump, 29 Eylül'de İsrailli esirlerin serbest bırakılması ve Gazze'de ateşkesi içeren 20 maddelik bir plan açıklamıştı.

Hamas ise 3 Ekim'de Trump'ın Gazze planındaki esir değişimini kabul ettiğini ve diğer bazı maddelerin müzakere edilmesi gerektiğini bildirmişti.

Trump da 4 Ekim'de Gazze'de ateşkes planına ilişkin sosyal medya hesabından yayınladığı video mesajda, Hamas'ın kalıcı barışı istediğine inandığını ve İsrail'in esirlerin çıkarılması için Gazze'yi bombalamayı derhal durdurması gerektiğini vurgulamıştı.

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada ise Tel Aviv yönetiminin Gazze'deki esirlerin serbest bırakılması için planın ilk aşamasını uygulamaya hazırlandığı bildirilmişti.

Hamas ve İsrail heyetlerinin 5 Ekim'de esir takası ve Gazze'de ateşkes müzakereleri için Mısır'a ulaştığı belirtilmişti.

6 Ekim'de ise Mısır'ın Şarm eş-Şeyh kentinde Gazze'de ateşkes müzakereleri başlamıştı.

Hamas'tan kritik adım! Silah bırakmayı kabul etti

Trump'tan Gazze açıklaması: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük saygı duyuyorlar

Halep'te çatışma Suriye ile SDG ateşkeste anlaştı