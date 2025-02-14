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Dünya

Trump'ın sabıka fotoğrafı Oval Ofis'in girişine asıldı

ABD'de Oval Ofis'in girişindeki duvara Başkan Donald Trump'ın sabıka fotoğrafının asılması dikkati çekti.

AA14 Şubat 2025 Cuma 23:31 - Güncelleme:
Trump'ın sabıka fotoğrafı Oval Ofis'in girişine asıldı
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The Hill'in haberine göre, Trump'ın sabıka fotoğrafı, Beyaz Saray'da Oval Ofis'in girişine asıldı.

Sosyal medya platformlarında yapılan paylaşımlarda, sabıka fotoğrafının New York Post'a manşet olmuş haliyle çerçevelenerek duvara asıldığı görüldü.

SABIKA FOTOĞRAFI ÇEKİLEN İLK ESKİ BAŞKAN

Trump 2023'te, Georgia eyaletinde, seçimlere hile karıştırmakla suçlandığı dava kapsamında mahkemeye çağrılarak sabıka fotoğrafı çekilen ilk eski ABD Başkanı olmuştu.

Söz konusu sabıka fotoğrafı, Trump ve destekçileri için "siyasi olarak hedef alınmanın" bir simgesi haline gelmişti.

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