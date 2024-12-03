Trump'ın Savunma Bakanı adayı Hegseth'in ''Tüm Müslümanları öldürün'' diye bağırdığı iddia edildi

The New Yorker dergisinin haberine göre, daha önce, 2017'de bir kadına cinsel tacizde bulunduğu iddiasına ilişkin polis raporu yayımlanan Hegseth hakkındaki iddialara bir yenisi eklendi.

Haberde, Trump'ın Savunma Bakanlığı adayı Hegseth, bu kez de 29 Mayıs 2015 tarihinde Amerika için Endişeli Gaziler grubu için Ohio eyaletinde düzenlenen bir etkinlikte birçok kez "Tüm Müslümanları öldürün" diye bağırmakla suçlanıyor.

Hegseth'in avukatı Tim Parlatore, iddialara cevaben "Hegseth'in önemsiz ve kıskanç eski bir ortağının The New Yorker aracılığıyla ortaya atılan tuhaf iddiaları hakkında yorum yapmayacağız. Gerçek gazetecilik denemenizde bize geri dönün." ifadelerini kullandı.

- HEGSETH'İN SAVUNMA BAKANLIĞI ADAYLIĞINA TEPKİLER

ABD'deki en büyük Müslüman sivil haklar örgütü olan Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi'nin (CAIR) Ulusal İcra Direktörü Nihad Awad, yaptığı yazılı açıklamada, mevcut görüşleri ve geçmişteki eylemlerine dayanarak, Hegseth'in savunma bakanı adayı olarak tamamen uygunsuz olduğu uyarısında bulundu.

Awad, "Sarhoşken bile bir inancın tüm mensuplarının katledilmesi çağrısında bulunabilecek bir kişi, kaçınılmaz olarak çoğunluğu Müslüman olan ülkelerin temsilcileriyle etkileşime girecek önemli bir pozisyonda bulunma hakkını kaybetmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Senato Silahlı Hizmetler Komitesi üyesi Demokrat Senatör Richard Blumenthal ise Hegseth hakkındaki iddiaları endişe verici ve "diskalifiye edici" olarak nitelendirerek adaylığı dikkatle inceleyeceğini açıkladı.

Blumenthal, açıklamasında, alkol sorunları devam eden insanların ulusal güvenlik yapısının tepesinde olmaması gerektiğine işaret ederek "Bu çok tehlikeli. Savunma Bakanı ulusal güvenlikle ilgili her konuya müdahil oluyor. Nükleer silahların kullanımına karışıyor. Askerlerin savaşa gönderilmesini onaylayan kişi o. Sivil kayıplara yol açabilecek insansız hava aracı saldırılarını onaylıyor. Kelimenin tam anlamıyla ölüm kalım meseleleri Savunma Bakanı'nın elindedir ve bu tür meseleleri herhangi bir nedenle iş göremez hale gelebilecek birine emanet etmek alamayacağımız bir risktir." değerlendirmesinde bulundu.

Trump'ın iletişim direktörü Steven Cheung ise konuya dair yaptığı yazılı açıklamada, "Başkan Trump, yönetiminde görev yapmak üzere yüksek kalibreli ve son derece nitelikli adaylar belirliyor." ifadesine yer verdi.

Seçilmiş başkan Trump'ın kabine üyeleri için onay oturumlarının 3 Ocak 2025'te başlayacak olan 119. Kongre oturumunda yapılması bekleniyor.

- HEGSETH, HAKKINDAKİ CİNSEL TACİZ İDDİASINI REDDETMİŞTİ

Hegseth, hakkındaki cinsel taciz iddiası ilk kez kasım ayında gündeme gelmiş, Trump'ın Savunma Bakanı adayı iddiayı yalanlayarak söz konusu olayın "rızaya dayalı" olduğunu savunmuştu.

Mahkeme kayıtlarında, 2017'deki suçlamalar sırasında, Hegseth'in, 3 çocuğu bulunduğu ikinci eşiyle boşanma sürecinde olduğu, nedeninin de şu anda eşi olan bir Fox News yapımcısından bir çocuğunun olduğunun ortaya çıkması olarak gösterilmişti.

ABD medyası, Hegseth'in ilk evliliğinin de 2009'da "sadakatsizlik" nedeniyle sona erdiği bilgisini paylaşmıştı.