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Dünya

Trump'ın Savunma Bakanı adayı şaşırttı! ASEAN ülkelerini sayamadı

ABD'de seçilmiş başkan Donald Trump'ın Savunma Bakanı adayı Pete Hegseth, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) üyesi ülkelerinin isimlerini söyleyemedi.

AA15 Ocak 2025 Çarşamba 15:28 - Güncelleme:
Trump'ın Savunma Bakanı adayı şaşırttı! ASEAN ülkelerini sayamadı
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Savunma Bakanı olarak aday gösterilen Pete Hegseth, dün gece ABD Senatosunda düzenlenen onay oturumunda dış politika sorularını yanıtladı.

Illinois Senatörü Tammy Duckworth, Hegseth'e, Asya jeopolitiğinin kritik bloklarından ASEAN'a kaç üye ülke bulunduğunu ve ABD ile ASEAN arasında ne tür bir anlaşma olduğunu anlatmasını istedi.

Hegseth, "Size, ülkelerin tam sayısını söyleyemem. Avustralya AUKUS'ta, Güney Kore ve Japonya'nın da müttefikimiz olduğunu biliyorum." dedi.

Duckworth de "Söz ettiğiniz üç ülkenin hiçbiri ASEAN'da değil. Bu tür müzakerelere hazırlanmadan önce biraz araştırma yapmanızı öneririm." diye tepki gösterdi.

Canlı yayımlanan oturum sonrası, sosyal medyada Hegseth'e yönelik tepki yağdı.

Kullanıcılar, Hegseth'i, ülkeyi uluslararası müzakerelerde temsil edecek liderlik ve kabiliyete sahip olmamakla eleştirdi.

- ASEAN

Bangkok'ta 1967'de kurulan, Vietnam, Tayland, Singapur, Filipinler, Myanmar, Malezya, Laos, Endonezya, Kamboçya ve Brunei'yi bir araya getiren ASEAN, hükümetler arası işbirliği ve ekonomi diplomasisini hedefliyor.

Doğu Timor'un 11. ülke olarak yakın vadede birliğe katılması planlanıyor.

ABD'nin müttefiki ülkeler Tayland ve Filipinler, ASEAN içinde yer alıyor.

ABD, Çin'in bölgesel nüfuzu karşısında ASEAN'ın bölgesel etkisini kullanmaya çalışıyor.

3 trilyon dolardan fazla Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'ya sahip 650 milyondan fazla nüfusu bir araya getiren ASEAN, bölgesel ekonomik ve güvenlik işbirliğini hedefliyor.

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