Trump’ın savunması hazır

Beyaz Saray’da basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Trump, Özel Savcı Robert Mueller’in yürüttüğü Rusya soruşturmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Mueller’in kendisine yazılı olarak yönelttiği soruları ‘çok kolay yanıtladığını’ belirten Trump, “Size yöneltilen sorular kötü niyetliyse dikkatli olmanız gerekir” dedi. Cevaplarını ilgili makamlara ne zaman teslim edeceğine dair bilgi vermekten kaçınan Trump, “Sorulara cevapları ben verdim, avukatlarım vermedi” ifadesini kullandı. Trump, Kongre seçimlerinde Demokratların üstünlüğü ele geçirmesinin ardından Adalet Bakanı Jeff Sessions’ın görevine son vermişti.

CNN muhabirini yine kovacak

Donald Trump ile düzenlenen bir basın toplantısında tartıştığı için Beyaz Saray tarafından basın izni iptal edilen CNN muhabiri Jim Acosta’nın yargı kararıyla yeniden görevine dönmesi ABD Başkanı’nı kızdırdı. Fox News Sunday programına katılan Trump, mahkemenin Acosta’ya yeniden basın izni verme kararını, “İyi, bu büyük bir sorun oluşturmuyor” ifadeleriyle değerlendirdi. Sözlerine tehditkar bir tavırla devam eden Başkan Trump “Yanlış davranışlarda bulunursa, kovulur ya da basın toplantısını yarıda keseriz. Kural ve yönetmeliklere herkes uymalı” dedi.