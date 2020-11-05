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Dünya

Trump'ın seçim kampanya direktörü: Pensilvanya'da zaferimizi ilan ediyoruz

ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim kampanya direktörü Bill Stepien, Pensilvanya eyaletinde zafer ilan etti.

AA05 Kasım 2020 Perşembe 00:30 - Güncelleme: 05 Kasım 2020 Perşembe 00:30
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Gazetecilere yaptığı açıklama yapan Stepien, Trump’ın Pensilvanya eyaletinde 2016’dan daha büyük bir performans gösterdiğini ve oylarının halen yükseldiğini söyledi.

Stepien, "Galibiyet aralığımızı daha büyük sayılarla koruma konusunda yüksek bir güvenimiz var, aslında Pensilvanya’da zaferimizi ilan ediyoruz. Bu sadece his ve içimizdekilere değil matematiğe dayanıyor." yorumunu yaptı.

Başkan Trump ve Başkan Yardımcısı Mike Pence’in de Pensilvanya'da zafer ilan edecekleri konusunda olumlu bir hislerinin olduğunu yineleyen Stepien, "Elimizde verilere dayanarak aradaki oy farkının 100 binin üzerinde kalma ihtimali yüzde 70, 150 bin üzerine kalma ihtimali ise yüzde 50’dir." ifadesini kullandı.

Pensilvanya'da şu anda dek oyların yüzde 85'i sayılmış durumda ve Trump 300 bin civarında bir oyla rakibi Demokrat Joe Biden'ın önünde görünüyor.

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