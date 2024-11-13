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Dünya

Trump'ın seçim zaferinden sonra merak konusu olmuştu! Cumhuriyetçilerin yeni lideri belli oldu

ABD Senatosu'ndaki Cumhuriyetçi senatörler, yeni dönem başkanı olarak South Dakota Senatörü John Thune isminde karar kıldı.

AA13 Kasım 2024 Çarşamba 22:54 - Güncelleme:
Trump'ın seçim zaferinden sonra merak konusu olmuştu! Cumhuriyetçilerin yeni lideri belli oldu
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5 Kasım'da yapılan seçim sonuçlarına göre ABD Senatosu'nda da çoğunluğu elde eden Cumhuriyetçi kanat, yeni yılda devralacakları yönetimde Senato Başkanı olarak John Thune'u seçti.

Trump'tan seçim zaferi sonrası ilk açıklama: Kazanmak güzel şey

Thune, 3 aşamada gerçekleşen gizli oylamada, ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın yakın ekibinin Florida Senatörü Rick Scott'u desteklemesine rağmen Cumhuriyetçi çoğunluk lideri olmayı başardı.

"ÇALIŞMALARIMIZ BUGÜN BAŞLIYOR"

Seçim sonrası açıklama yapan Thune, "Çoğunluğumuzu ve Beyaz Saray'ı güvence altına almak için yaptığımız işten fazlasıyla gurur duyuyorum. Bu Cumhuriyetçi ekip, Başkan Trump'ın gündeminin arkasında birleşmiş durumda ve çalışmalarımız bugün başlıyor." ifadelerini kullandı.

Mevcut seçim sonuçlarına göre Cumhuriyetçiler, yeni dönemde 100 sandalyeli Senato'nun en az 52 sandalyesine sahip olurken, 63 yaşındaki Thune, Senato tarihinde en uzun süre görevde kalan parti lideri olan 82 yaşındaki Mitch McConnell'in yerini alacak.

4 yıl sonra yeniden Beyaz Saray'da

Öte yandan Thune'un seçilmesi, gelecek yıl hem Senato hem de Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu eline alacak olan Cumhuriyetçi yönetimde Senato kanadının Trump'tan az da olsa bağımsızlığını koruyabileceği şeklinde yorumlandı.

"SCOTT OLMADAN TRUMP'IN TÜM REFORM GÜNDEMİ SALLANTIDA"

Trump'ın danışmanı Robert F. Kennedy Jr., oylama öncesi X platformundan yaptığı paylaşımda, "Rick Scott olmadan Trump'ın tüm reform gündemi sallantıda." ifadesine yer vermişti.

Donald Trump, bugün erken saatlerde, seçimlerin ardından ilk kez geldiği Washington'da Kongre'deki Cumhuriyetçilerle bir araya gelmiş, seçimleri nasıl kazandığıyla ilgili bir konuşma yapmıştı.

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