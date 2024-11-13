Trump'ın seçim zaferinden sonra merak konusu olmuştu! Cumhuriyetçilerin yeni lideri belli oldu

5 Kasım'da yapılan seçim sonuçlarına göre ABD Senatosu'nda da çoğunluğu elde eden Cumhuriyetçi kanat, yeni yılda devralacakları yönetimde Senato Başkanı olarak John Thune'u seçti.
Seçim sonrası açıklama yapan Thune, "Çoğunluğumuzu ve Beyaz Saray'ı güvence altına almak için yaptığımız işten fazlasıyla gurur duyuyorum. Bu Cumhuriyetçi ekip, Başkan Trump'ın gündeminin arkasında birleşmiş durumda ve çalışmalarımız bugün başlıyor." ifadelerini kullandı.
Mevcut seçim sonuçlarına göre Cumhuriyetçiler, yeni dönemde 100 sandalyeli Senato'nun en az 52 sandalyesine sahip olurken, 63 yaşındaki Thune, Senato tarihinde en uzun süre görevde kalan parti lideri olan 82 yaşındaki Mitch McConnell'in yerini alacak.
Trump'ın danışmanı Robert F. Kennedy Jr., oylama öncesi X platformundan yaptığı paylaşımda, "Rick Scott olmadan Trump'ın tüm reform gündemi sallantıda." ifadesine yer vermişti.
Donald Trump, bugün erken saatlerde, seçimlerin ardından ilk kez geldiği Washington'da Kongre'deki Cumhuriyetçilerle bir araya gelmiş, seçimleri nasıl kazandığıyla ilgili bir konuşma yapmıştı.