“Trump’ın sonunu getirebilecek yalnızca bir kişi var: Rhona Graff”

Beyaz Saray’ın eski çalışanlarından Omarosa Manigault Newman, ABD Başkanı Donald Trump’ın yakın çevresinde, “kendisi aleyhinde ifade vermesi durumunda her şeyi ortaya çıkarabilecek” yalnızca bir kişi olduğunu söyledi.

Katıldığı bir canlı yayında “Trump’ın en çok korktuğu isim kim?” sorusunu yanıtlayan Omarosa Newman, hiç tereddüt etmeden, uzun süredir Trump’ın kişisel sekreterliğini yapan ismi işaret ederek, “Yalnızca bir isim var; Rhona Graff.” dedi.

"EĞER İFADE VERİRSE, TRUMP'IN SONU GELİR"

Rhona Graff’ın herkesi tanıdığını ve herkesin oynadığı rolü bildiğini anlatan Newman, “Kimin neyi ne zaman söylediğini biliyor. Bütün toplantıları o ayarlıyor. Eğer ifade vermeye çağrılırsa, Donald Trump’ın sonu gelir.” diye konuştu.

Graff’ın çok uzun zamandır Trump’ın en yakınında bulunduğunu ve Trump aleyhinde ifade vermeyi reddedebileceğini söyleyen Omarosa Newman, “Eğer aleyhte ifade vermeyi reddederse, bu benim için sürpriz olmaz; çünkü ABD Başkanı Trump’a son derece sadık kalan ve kalmaya devam eden bir isimdir.” ifadelerini kullandı.

Mart 2017’de Rhona Graff’ın kim olduğuyla alakalı bir yazı yayımlayan Politico, Trump’a ulaşmak isteyenlerin Beyaz Saray’ı değil, yaklaşık 30 yıldır Trump’ın en yakınında çalışan Graff’ı tercih ettiklerini yazmıştı.