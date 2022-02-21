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Dünya

Trump'ın sosyal medya platformu Truth Social, App Store'da kullanıcılara sunuldu

ABD'nin bir önceki Başkanı Donald Trump'ın sosyal medya uygulaması Truth Social Pazar gecesi Apple'ın App Store online mağazasında kullanıcıların hizmetine sunuldu.

Reuters21 Şubat 2022 Pazartesi 10:24 - Güncelleme: 21 Şubat 2022 Pazartesi 10:25
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Ocak 2021'de ABD başkanlık seçimleri sonucunun açıklanmasının ardından Trump'ın destekçilerinin ABD Kongre binasını işgal etmeleri ve Trump'ın sosyal medyadan olayları kışkırtıcı açıklamalar yapmasıyla Twitter ve Facebook gibi büyük sosyal medya şirketleri, Trump'ın kendi platformlarını kullanmasını yasaklamıştı.

Bunun üzerine Trump da kendi sosyal medya platformu olan Truth Social'ı kuracağını açıklamıştı.

Trump'ın yeni sosyal medya uygulaması Apple online mağazasından indirilebilecek.

Dün gece uygulamayı indirmeye çalışan bazı kullanıcılar yeni kullanıcı hesabı açmada sorun yaşadıklarını veya "Yoğun talep nedeniyle, sizi bekleme listemize aldık" gibi bir mesajla karşılaştıklarını belirttiler.

ABD'nin eski Cumhuriyetçi Temsilciler Meclis üyesi Devin Nunes'un yönettiği Trump Media & Technology Group (TMTG) şirketi Truth Social uygulamasını oluşturdu.

Şirket, kendini ifade özgürlüğünün bayraktarlığını yapan teknoloji şirketleri arasında konumlandırıyor ve daha köklü platformlar tarafından görüşlerinin bastırıldığına inanan kullanıcıları kendine çekmeyi umuyor.

Fakat şu ana kadar Twitter'ın rakibi yeni sosyal medya platformları Gettr, Parler ve video sitesi Rumble ana akımdaki rakiplerinin popülaritesini yakalayamadı.

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