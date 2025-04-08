İSTANBUL 10°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Nisan 2025 Salı / 10 Sevval 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,0181
  • EURO
    41,837
  • ALTIN
    3658.16
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Trump'ın tehdidine rest! ''Eğer bu yolda devam ederse...''
Dünya

Trump'ın tehdidine rest! ''Eğer bu yolda devam ederse...''

Trump'ın yüzde 50 ek gümrük tarifesi getirme tehdidine ilişkin açıklama yapan Çin Ticaret Bakanlığı 'kararlı karşı tedbirler alınacağını' bildirdi. Açıklamada, 'Eğer ABD bu yolda devam ederse, Çin sonuna dek kararlı karşı tedbirlerle cevap verecektir.' denildi.

AA8 Nisan 2025 Salı 07:19 - Güncelleme:
Trump'ın tehdidine rest! ''Eğer bu yolda devam ederse...''
ABONE OL

Çin, ABD Başkanı Donald Trump'ın yüzde 50 ek gümrük tarifesi getirme tehdidine yönelik, bunun olması halinde "kararlı karşı tedbirler alınacağını" bildirdi.

Çin Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, Çin'in ABD'nin tarife artışlarına karşı olduğu ve tarifeleri daha fazla yükseltmeye yönelik herhangi bir adıma karşı koyacağı belirtildi.

ABD'nin tarife tehdidiyle hatasında ısrar ettiği ve zora dayalı tabiatını bir kez daha ortaya koyduğu kaydedilen açıklamada, "Eğer ABD bu yolda devam ederse, Çin sonuna dek kararlı karşı tedbirlerle yanıt verecektir." ifadesine yer verildi.

Çin Merkez Bankasından yapılan açıklamada da gerekirse yeniden borçlanma desteği sunularak sermaye piyasasının istikrarının sağlanacağını vurgulandı.

Çin'in varlık fonu Çin Yatırım Kurumuna bağlı fon şirketi Central Huijin de dün yaptığı gibi Çin borsalarından hisseler satın alarak fiyat istikrarına katkı yapacağını duyurdu.

Trump'ın karşılıklı tarifeleri açıklamasının ardından Asya borsalardaki düşüşe paralel olarak Çin'de hisse senedi piyasaları gerilemişti.

- TRUMP'IN "KARŞILIKLI TARİFE" ARTIŞI VE ÇİN'İN TEPKİSİ

Çin'in adımı, ABD'de Başkan Donald Trump'ın "karşılıklı tarifeler" kapsamında Çin'e ek yüzde 34 gümrük tarifesi getireceğini açıklamasının ardından geldi.

Washington yönetimi, Çin'e yüzde 10 baz tarifeye ilave olarak yüzde 24 "karşılıklı tarife" olmak üzere toplamda yüzde 34 ek gümrük tarifesi getirileceğini açıklamıştı.

Yeni tarife artışlarıyla ABD'nin Çin'den ithal ürünlere uyguladığı asgari gümrük tarifesi yüzde 54'e kadar çıkmıştı.

Çin, ABD'nin tarife artışlarına tepki gösteren ilk ülke olmuş, yüzde 34'lük tarife artışına karşı aynı oranda ek tarife uygulayacağını duyurmuştu.

Pekin yönetimi, ayrıca Dünya Ticaret Örgütünde ABD aleyhine dava açmış, bazı nadir toprak elementlerinin ihracatına kısıtlama getirmiş ve ABD şirketlerine yönelik yaptırımlar açıklamıştı.

ABD Başkanı Trump da buna karşılık Çin'in, karşılıklı tarifelere misilleme olarak getirdiği yüzde 34 ek tarife artışını 8 Nisan'a kadar geri çekmediği takdirde yüzde 50 ek tarife daha getireceğini ve Çin ile planlanan görüşmeleri iptal edeceğini açıklamıştı.

Çin'e 9 Nisan'a kadar süre verdi

İşte 5 soruda küresel piyasalardaki tarife depremi

Trump, tarifelerle milyarlarca dolar gelir elde edildiğini iddia etti

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.