Trump'ın tehditlerini İsrailliler bile tiye aldı... ''Ateş etmeyeceksen gevezelik etme''

İsrail Meclisi Ulusal Güvenlik Komitesi Başkanı Zvika Vogel, ABD Başkanı Donald Trump'ın ateşkese rağmen İran'a yönelik tehdit dolu açıklamalarını sosyal medyada tiye aldı. Vogel, paylaşımına alaycı bir ördek emojisi de ekledi.

AA13 Nisan 2026 Pazartesi 00:36 - Güncelleme:
İsrail Meclisi'nde dikkat çeken bir çıkış yaşandı. Ulusal Güvenlik Komitesi Başkanı Zvika Vogel, ABD Başkanı Trump'ın İran'a yönelik sürekli tekrarlanan ancak eyleme dönüşmeyen tehditlerini sosyal medyada açıkça alaya aldı. Vogel'in paylaşımı, İsrail siyasetinde ABD'nin ateşkes politikasına duyulan rahatsızlığı gözler önüne serdi.

VOGEL'DEN TRUMP'A ÖRDEK EMOJİLİ ALAYCI MESAJ

Vogel, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan konuya ilişkin paylaşımında, "Donald Trump, ateş edeceksen et, gevezelik etme." ifadesini kullanarak, ABD Başkanı'nın açıklamalarıyla alay etti.

Milletvekili Vogel, Trump'ın açıklamalarına ve ateşkesin devam etmesine rağmen İran'a yönelik tekrarlayan tehditlerine gönderme yapan alaycı bir de ördek emojisi ekledi.

TRUMP'IN HÜRMÜZ BOĞAZI ABLUKA TEHDİDİ VE MÜZAKERELERDE ÇIKIŞ

ABD Başkanı Donald Trump dün sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, İran ile müzakerelerin ardından yaptığı açıklamada, İran'ın nükleer hedeflerinden vazgeçmediğini ve "ABD donanmasının, Hürmüz Boğazı'na girmeye veya boğazdan çıkmaya çalışan tüm gemileri ablukaya alma sürecini başlatacağını" belirtmişti.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance dün, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da İran ile yapılan doğrudan müzakerelerin "bir anlaşmaya varılamadan" sona erdiğini açıklamıştı.

