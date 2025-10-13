İSTANBUL 21°C / 13°C
Dünya

Trump'ın Tomawahk çıkışına Rusya'dan tepki... ''Kötü sonuçlar doğurur''

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, ABD'nin Tomahawk seyir füzelerini Ukrayna'ya vermesi durumunda bunun herkes için, özellikle de ABD Başkanı Donald Trump için, kötü sonuçlanabileceğini belirtti.

AA13 Ekim 2025 Pazartesi 12:54 - Güncelleme:
Trump'ın Tomawahk çıkışına Rusya'dan tepki... ''Kötü sonuçlar doğurur''
Medvedev, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, Trump'ın, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Ukrayna'da devam eden savaşı sonlandırmak için anlaşmaya varmaması halinde, onun adına iyi şeyler olmayacağı" yönündeki açıklamasını değerlendirdi.

Trump'ın, Rusya'yı birçok kez bu konuda tehdit ettiğini ve "2 nükleer denizaltının gereken yere konuşlandırıldığı" yönünde açıklamalar yaptığını anımsatan Medvedev, "Tomahawk füzelerinin Kiev'in değil, ABD'nin fırlatacağını" savundu.

Medvedev, "Uçuş esnasında Tomahawk füzelerinin nükleer veya konvansiyonel olup olmadığını tespit etmek imkansız. Bu füzelerin sevkiyatı herkes için, özellikle de Trump için, kötü sonuçlanabilir." ifadelerini kullandı.

TOMAHAWK'IN UKRAYNA'YA VERİLMESİ İHTİMALİ

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, eylül sonunda Amerikan Axios sitesine verdiği demeçte, ABD Başkanı Donald Trump'tan "Tomahawk" uzun menzilli füze yardımı istediğini belirtmişti.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Fox News kanalına verdiği röportajda, Ukrayna'nın bu talebini değerlendirdiklerini söylemişti.

Rusya Devlet Başkanı Putin, geçen hafta yaptığı açıklamada, ABD'nin Tomahawk seyir füzelerini Ukrayna'ya vermesi durumunda, Rusya'nın hava savunma sistemini güçlendireceklerini belirtmişti.

Trump da Putin'in, Ukrayna'da devam eden savaşı sonlandırmak için anlaşmaya varmaması halinde "onun adına iyi şeyler olmayacağını" belirterek, "Açıkçası, Rusya ile Tomahawk füzeleri hakkında görüşmem gerekebilir. Tomahawk füzelerinin kendilerine doğru fırlatılmasını isterler mi? Sanmıyorum." ifadelerini kullanmıştı.

