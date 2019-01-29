Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton'dan 'Venezuela' açıklaması
Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton, 'Venezuela ordusu gücün muhalif lidere geçmesini kabul etmeli' açıklamasını yaptı
Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton, "Venezuela ordusu gücün muhalif lidere geçmesini kabul etmeli" açıklamasını yaptı.
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