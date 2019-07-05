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Trump'ın 'yepyeni F-22 Raptor' ve '1814'te havalimanı' açıklamaları şaşkınlığa neden oldu

ABD Başkanı Donald Trump'ın 8 yıl önce üretilen F-22 Raptor uçakları için 'yepyeni' sıfatını kullanması ve 1814'te havalimanlarının ele geçirildiğini söylemesi şaşkınlığa neden oldu.

  • star.com.tr
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ABD Başkanı Donald Trump, Bağımsızlık Günü'nde yaklaşık 1 saat süren bir konuşma yaptı.
 
Trump konuşmasında ABD'nin hava üstünlüğünden bahsederek, ordunun tarih boyunca askeri kahramanlık sergilediğini belirterek övgüde bulundu.
 
Trump'ın konuşmasında, ''Yakında Virginia'dak Langley Hava Kuvvetleri Üssü'nde yepyeni F-22 Raptorlar ve Missouri'deki Whiteman Hava Kuvvetleri Üssü'nde muhteşem bir B-2 gizli bombardıman uçağını göreceksiniz.'' ifadelerini kullandı.
 
Trump'ın 8 yıl önce üretilen F-22 Raptor uçakları için ''yepyeni'' demesi ise şaşkınlığa neden oldu.
 
KAYNAKLARI F-35 PROGRAMINA AKTI
 
F-22 Raptor'dan elde edilen kaynaklar, savunma tarihinin en pahalı projesi olan F-35 programına aktı. İddialara göre F-35'teki teknolojik hatalar, güvenlik sorunları ve maliyet aşımıyla 1.2 trilyon dolarlık F-35 projesini finanse etmek için kullanıldı.
 
Öyle ki ABD Hava Kuvvetlerinin aldığı 195 birim F-22 teslim edilmesi, planlanandan 4 kat daha teslimat anlamına geliyor.
 
1814'TE HAVALİMANI MI?
 
Trump'ın konuşmasında 1814'te İngiliz İmparatorluğu'na karşı verilen bağımsızlık mücadelesinden övgüyle bahsetti.
Trump bağımsızlık mücadelesini şu ifadelerle anlattı:
 
''Ordumuz gökyüzünü kuşattı, siperleri aştı, havalimanlarını ele geçirdi, yapması gereken her şeyi yaptı ve roketlerin kızıl parıltısı altında Fort McHenry'de zaferden başka bir şey yoktu. Şafak vakti geldiğinde yıldızlarla işlenmiş bayrakları meydan okurcasına savundu.''
 
Ancak, Trump'ın bahsettiği havalimanları söz konusu savaşlardan yaklaşık ''1 asır'' sonra yapıldı. Trump'ın sözlerine anlam veremeyen çevreler, ABD Başkanının promter kurbanı olmuş olabileceğini düşündü.

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