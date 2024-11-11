Macaristan Başbakanı Viktor Orban yerel bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada Orban, ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın seçimleri kazanmasına çoğu kişinin şaşırdığını ancak kendisinin bu durumu kesin olarak öngördüğünü söyledi. Bunun nedeninin ABD'de ve Avrupa'da insanların savaştan, göçten, suç oranlarının artmasından, terörizmden ve cinsiyet meselesinden bıkmış olmaları olduğunu vurgulayan Orban, bu nedenle mantıken Trump'ın geri döneceği sonucuna vardığını söyledi.

Trump'ın göreve gelmesinin barış getirebileceğini ve ekonomik fırsatları genişletebileceğini vurgulayan Orban, bu şekilde Macaristan'ın çıkarlarının birçok alanda ABD ile uyumlu hale geleceğini belirtti. Trump'ın bir "kurtarıcı" değil, benzer hedefleri destekleyen bir "silah arkadaşı" olarak görülmesi gerektiğini vurgulayan Orban, "Macaristan'ın menfaatleri için mücadele etmek bize, yani Macaristan hükümetine düşüyor" şeklinde konuştu. Macaristan'ın birçok konuda yalnızlık hissine kapılmasının tesadüf olmadığını, ancak artık yalnız olmadıklarını söyleyen Orban, "Trump'ın zaferiyle Macaristan'ın izolasyonu sona erdi. Artık yalnız değiliz, ABD ve ABD hükümeti bizimle" dedi.

"TRUMP'LA TELEFONDA GÖRÜŞTÜM"

ABD'deki seçimlerin sonuçlanmasının ardından bir akşam eşiyle çay içerken Trump'tan beklenmedik bir telefon aldığını açıklayan Orban, görüşmelerinde Trump'ın ilerideki iş birliğini görüşme konusunda istekli olduğunu ifade etti. Orban, Trump ile aralarındaki doğrudan iletişimin ABD ile Macaristan arasındaki iş birliğinin habercisi olduğunu söyledi. Avrupa Birliği'nin savaş yanlısı tutumunu değiştirmesi gerektiğini ve barışa yönelik ortak bir adım atılması gerektiğini ifade eden Orban, "Avrupa, şu ana kadar yaptığı şeyi sürdüremez" dedi.