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Trump'la görüşmeden 'Dünya Kupası kazanmış gibi' dönen İmran Han: Asla kimseye boyun eğmedim

ABD ziyaretini Dünya Kupası zaferine benzeten Pakistan Başbakanı, Washington'da para dilendiği suçlamalarını 'Hayatımda kimseye boyun eğmedim ve asla ulusumu boyun eğmek zorunda bırakmam' diye yanıtladı.

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Pakistan Başbakanı İmran Han, ABD'ye ilk resmi ziyaretinden dönüşünde İslamabad Havaalanı'nda taraftarlarınca kahraman gibi karşılandı.
İmran Han eski bir şampiyon kriketçi olarak "Resmi ziyaretten değil de, Dünya Kupasını kazanıp dönmüşüm gibi hissettim" dedi. 
 
Üç günlük ziyaretinde Washington ile İslamabad arasındaki gerilimin düşmesine yönelik çalışan Pakistan Başbakanı, kendisini Beyaz Saray'da ağırlayan ABD Başkanı Donald Trump ile geniş çaplı bir görüşme gerçekleştirdi ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile biraraya geldi.
 
Kısa süre önce Trump yönetiminin onayıyla IMF'den 6 milyar dolarlık borç paketi almış olan İmran Han, Washington ziyaretinde özellikle ekonomik taleplerde bulundu. 
 
Dönüşü geçen yıl seçim zaferi kazandığı günle kesişen İmran Han, özellikle Butto-Zerdari'ye atıfla geçmiş yönetimleri yolsuzluk ve beceriksizlikle suçladı.
 
'PAKİSTAN'I YAĞMALADILAR'
 
"Pakistan'ı zor durumda bırakan hırsızlardan hesap sorulacak. Çalınan paraları geri toplayıp halk için harcayacağız. Yağmacı hırsızlar tarafından yıkılmış tüm kurumları dönüştürmek zorundayız" diyen İmran Han, ABD ile diğer Batılı ülkelerden Pakistan'ın yağmalanan ve yurtdışına kaçırılan ulusal servetinin geri getirilmesine yardımcı olmalarını istediğini belirtti.
 
Kimseye boyun eğerek ulusu hayal kırıklığına uğratmayacağına dair söz veren eski şampiyon kriketçi "Hayatımda kimseye boyun eğmedim ve ulusumu boyun eğmek zorunda bırakmam. Tüm mücadelem ülkemizi dünyanın en büyük uluslarından biri yapmaya odaklı" dedi. 
 
Sputnik'in haberine göre, dünyada Pakistan pasaportunun saygı göreceği zamanların uzak olmadığını savunan İmran Han'ın Washington ziyareti yandaşları tarafından 'büyük diplomatik başarı' diye alkışlandı.
 
TRUMP'IN AFGANİSTAN BOMBASI
 
Pakistan liderinin Oval Ofis'te kendisi ağırlayan Donald Trump'ın ''Afganistan'daki savaşı 1 hafta içinde kazanabilirim. 10 gün içinde Afganistan'ı dünyadan silebiliriz. Ancak bu yoldan ilerlemek ve 10 milyon insanı öldürmek istemiyorum'' diye konuşmasına tepki vermemesiyle ilgili soru işaretlerine ise Han ile yandaşları açıklık getirmedi.
 
'WASHINGTON'DA DİLENDİ'
 
Muhalefet lideri konumundaki Pakistan Halk Partisi Genel Başkanı Bilawal Bhutto Zardari, Han'ı, 'ulus için utanç kaynağı' ve 'halkın ihtiyaçlarını karşılamak yerine hakemin çaldığı düdüğe göre oynayan bir dilenci' olmakla suçladı. 
 
Muhalefet partileri bugün Han hükümetine karşı 'Kara Gün' adını verdikleri protestolar düzenledi. 

MSB kritik toplantının görüntülerini paylaştı

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