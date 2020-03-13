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Dünya

Trump'la tokalaşmıştı... Brezilya Devlet Başkanı koronavirüs iddialarını yalanladı

ABD ve Brezilya basını, geçen hafta Trump ile görüşen Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'da coronavirüs tespit edildiğini duyurdu. Ancak daha sonra bir açıklama yapan Bolsonaro'nun oğlu Eduardo Bolsonaro test sonuçlarının negatif çıktığını açıkladı.

13 Mart 2020 Cuma 18:14 - Güncelleme: 13 Mart 2020 Cuma 19:20
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Rio de Janerio’nın önde gelen gazetesi Journal O Dia’da, Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro’ya koronavirüs teşhisi konduğu bildirildi. Brezilya Devlet Başkanlığı İletişim Sekreteri Fabio Wajngarten’a daha önce koronavirüs teşhisi konmasının ardından, Başkan Bolsonaro da koronavirüs test yaptırdı. Gazetenin haberine göre Brezilya Devlet Başkanı’na yapılan ‘ilk koronavirüs testi’ pozitif çıktı, ikinci testin de sonuçları bekleniyor.

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Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro ve İletişim Sekreteri Wajngarten’ın da dahil olduğu heyetle birlikte birkaç gün önce ABD’ye giderek Başkan Trump ve Başkan Yardımcısı Mike Pence ile birlikte yemek yemiş ve toplantılara katılmıştı. Brezilya Devlet Başkanlığı Basın Sözcüsü Wajngarten’ın koronavirüs teşhisi sonrası Başkan Trump endişeli olmadığını açıklamıştı.

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Eduardo Bolsonaro, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Çok fazla yalan ve az bilgi var. Jair Bolsonaro ile ABD'de bulunan ekibe yapılan test henüz tamamlanmadı. Her zaman medyada yalan söyleyen insanlar vardır ve hikaye doğrulanırsa 'Sana söylemiştim!' derler, eğer doğrulanmazsa sadece fazladan bir sahte haber daha çıkmış olur." ifadelerini kullandı.

ABD ve Brezilya basınında çıkan haberlerde, Brezilya Devlet Başkanlığı İletişim Sekreteri Fabio Wajngarten'de Kovid-19 çıkmasının ardından Bolsonaro'ya da yapılan ilk testin sonuçlarının pozitif olduğu iddia edilmişti.

Wajngarten, ABD ve Brezilya devlet başkanlarının görüştüğü toplantılar ile akşam yemeğine katılmış ve Instagram hesabından Trump ve ABD Devlet Başkanı Yardımcısı Mike Pence ile çektirdiği bir fotoğrafı paylaşmıştı.

Bolsonaro, geçen hafta yaptığı açıklamada, Kovid-19'un abartıldığını söylemiş ve ekonomik nedenlerden büyütüldüğünü savunmuştu.

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