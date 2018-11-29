Trump ve Putin'in Arjantin'de 1 Aralık günü görüşmesi bekleniyor
Rusya Devlet Başkanı Putin ve ABD Başkanı Trump'ın G20 zirvesindeki görüşmesinin 1 Aralık Cumartesi günü yapılması bekleniyor.
- star.com.tr
Reuters haber ajansının aktardığına göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Arjantin'de gerçekleştirilecek G20 zirvesindeki görüşmesinin 1 Aralık Cumartesi günü yapılması bekleniyor.
Donald Trump, ABD'nin önde gelen gazetelerinden Washington Post'a verdiği röportajda, Karadeniz'de Ukrayna-Rusya arasında yaşanan gerilimden dolayı G20 zirvesinde Putin ile yapacağı görüşmeyi iptal edebileceğini söylemişti.
Trump'ın bu sözlerine Kremlin'den cevap gelmiş, Washington'dan Rus tarafına görüşmenin iptal edildiğine dair bir bilgi verilmediği ve hazırlıkların devam edildiği belirtilmişti.
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